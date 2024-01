«Me siguen matando»: Christian Thorsen desmiente rumores de su fallecimiento

Christian Thorsen, uno de los actores más apreciados de ‘Al Fondo Hay Sitio’, empleó sus redes sociales para desmentir nuevamente los rumores falsos que circulan en internet acerca de su supuesto fallecimiento. Recordemos que el actor sufre una delicada enfermedad con la cual viene luchando. No obstante, muchos usuarios en redes sociales han creado ‘fake news’. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Christian Thorsen aclara rumores sobre su muerte

De manera irónica, el actor peruano respondió a las recientes noticias sobre su supuesta muerte al compartir un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, adaptando el poema ‘Masa’ del escritor peruano César Vallejo. “¡Ay! Y me siguen muriendo. ¿Me levantaré y abrazaré al primer hombre y hechareme a andar?”, escribió el actor. Ante ello, recibió el respaldo de sus seguidores, quienes mostraron su rechazo contra aquellos que crearon la falsa noticia sobre su muerte.

Como es de conocimiento público, al actor se le diagnosticó cáncer de próstata avanzado a mediados de 2022. El reconocido ‘platanazo’ reveló que, en lugar de someterse a tratamientos de quimioterapia, ha decidido seguir una terapia alternativa que le ha ayudado a mantenerse en una condición estable. Ha compartido que está siguiendo un tratamiento basado en muérdago, el cual se caracteriza por contener una medicina de enfoque antroposófico.

¿Cómo va su tratamiento?

Debido a los rumores sobre su muerte, el actor Christian Thorsen tuvo que salir a desmentir rápidamente este hecho, pues alarmó a varios de sus seguidores. En ese sentido, brindó detalles de su tratamiento a base de muérdago, el cual le ha dado buenos resultados. Por tal motivo, espera continuar su lucha contra el cáncer, pues no piensa rendirse.

“El doctor me dijo que el muérdago lo que hace es estabilizar tu sistema inmune. O sea, cuando me dijo que yo era el que iba a pelear contra el cáncer, eso me gustó. No era que un químico iba a batallar sino tú mismo y reforzando tu sistema inmune. Eso es lo que hace el muérdago y además que lucha contra las células cancerígenas”, comentó el popular actor Christian Thorsen.