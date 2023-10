«Me tiene bastante asustada» Alejandra Baigorria molesta con Magaly Medina por revelar el monto de su préstamo

Alejandra Baigorria salió ante las cámaras para mostrarse preocupada y enojada con el programa de Magaly Medina por revelar la exorbitante cifra de su préstamo. De igual forma, se encuentra asustada por las altas cifras de delincuencia que hay en el país, pues considera que en esta ocasión ha sido totalmente expuesta. Cabe resaltar que la ‘Urraca’ expuso el monto del préstamo que sacó la chica reality para la compra de su nueva departamento. Asimismo, su pareja Said Palao también sacó otro préstamo para adquirir el nuevo hogar, pero con un monto mucho menor. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alejandra Baigorria molesta con Magaly Medina

Hace pocos días, Said Palao y Alejandra Baigorria estrenaron un nuevo departamento que llamó la atención de muchos internautas en redes sociales. Incluso, se dijo mucho sobre cómo adquirieron este nuevo hogar. Ante ello, la propia Magaly Medina habló en repetidas ocasiones sobre este tema. Ella deslizó que la pareja de la chica reality habría puesto un cantidad menor para la compra de su ‘nidito de amor’. Debido a esto, se armó mucha polémica en torno a este tema.

Tras ello, Alejandra Baigorria habló para el programa ‘Mande quien mande’, en donde se mostró incómoda porque Magaly enseñó públicamente los movimientos financieros la chica reality. «Hay una línea que uno no debe pasar, por ejemplo, sobre el tema que mostraron números y dinero acerca de mí. Eso a mí me tiene bastante asustada porque en el país hay mucha delincuencia, peligro y creo que no debemos exponer a nadie a eso. Mucha gente también está hablando y diciendo de dónde yo saco el dinero”, dijo la popular ‘Gringa de Gamarra.

El padre de la chica reality perdió los papeles con un reportero

En un video difundido en la plataforma de TikTok se puede apreciar cómo el alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, pierde los papeles con un reportero. Por su parte, el periodista le consultó sobre las obras que el pueblo necesita, a lo que el alcalde empezó a ponerse incomodarse. Incluso, el propio periodista intentó calmar al padre de Alejandra Baigorria, pues era evidente que no le gustaron las preguntas realizadas.

«No ha tomado atención como debe ser. Yo creo que a población le ha dado a usted la oportunidad como alcalde para que de solución en torno a los trabajos que ellos realmente requieren. Falta un muro de contención. Incluso, hay viviendas que han quedado en el aire. Sería bueno alcalde que usted también escuche a la población y sobre todo encaminar esa decisión que tiene usted de poder hacer obras en el distrito», cuestionó el periodista.

«Mira yo escucho a la población y también escucho a tu esposa que es la que más mete candela», contestó Sergio Baigorria. «No, yo no me altero. No hable a espaldas de mi. No me estoy alterando. Simplemente mira la máquina que estamos trayendo. Sí estoy trabajando. Van a trabajar las maquinarias y tú también haz tu trabajo como periodista», agregó el cuestionado alcalde.