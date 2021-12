“Me trataba como una zapatilla, como su peón”, Juan Víctor denuncia a Andrea San Martín

Compartir Facebook

Nuevamente dando que hablar el caso de Andrea San Martín y es que esta vez Juan Víctor se presentó en el programa de Andrea Llora para exponer en su totalidad las diferencias que tiene con la madre de su hija.

Como se sabe Juan Víctor viene haciendo público a través de sus redes que se le es imposible ver a su hija porque la ‘Ojiverde’ le pone muchas trabas e incluso aseguró que Andrea habría agredido físicamente a su hija por lo que mostró audios en el programa de ‘Amor y Fuego’.

Es por eso que el padre de la hija menor de Andrea decidió recurrir al programa de Andrea para contar su verdad e incluso dejar entrever que nunca amo a la empresaria.

«Suena crudo decir esto, pero iniciamos una relación porque estaba embarazada. Me trataba como una zapatilla, como si yo fuera su peón… Ella siempre buscó volver conmigo», se le escucha decir en el avance del próximo programa de Andrea.

Por otro lado, aseguró que su hijo mayor se da cuenta la áspera relación que tiene Andrea con el y afirma que el menor también se ve afectado por no poder ver a su hermana.

«Mi hijo de ocho años dice porque la tía Andrea se burla de nosotros y a mí me parte el alma», manifestó. «Me ha tomado bastante poder tomar esa decisión para que puedan oír los audios y puedan entender que hay maltrato contra mi hija», dijo Sánchez.

Andrea no ha salido a referirse sobre las declaraciones que brindó su ex pareja pues prefiere mantenerse al margen y resolver todo por medio legal como lo dijo anteriormente en una entrevista para ‘La Banda del Chino»-

«Hasta una jalada de oreja es maltrato», Rodrigo critica a Andrea San Martín

El conductor de ‘Amor y Fuego’ Rodrigo González no se guardó nada respecto a los audios escuchados donde Andrea San Martín le habla de mala manera a su hija menor.

«Uno con el tiempo normaliza ciertas situaciones porque decimos bueno a quien no nos han gritado a quien no nos han jalado la oreja, a quien no nos han tratado de una mala manera en afán de educarnos, pero no solamente es eso», comentó en un inicio.

Por otro lado, no solo quiso opinar desde su perspectiva sino que recurrió a la de una especialista una neuroeducadora quien inmediatamente le dio la razón a Rodrigo y se animó a opinar al respecto.

«Me escribe una neuroeducadora y me dice Rodrigo como especialista infantil en crianza una simple jalada de orejas es maltrato, hoy no debemos permitir ni gritos amenazantes ni mucho menos golpes hacia los niños», agregó leyendo sus mensajes.