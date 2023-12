«Me voy con muchos trofeos»: Juliana Oxenford se despide de ATV luego de 4 años con un emotivo mensaje

En medio de una emotiva despedida y duras críticas hacia personajes del medio, Juliana Oxenford se despidió de su programa ‘Al estilo Juliana’, un espacio informativo que presenta en ATV. La periodista había previamente anunciado su decisión de dejar el canal 9 debido a discrepancias con los directivos del medio. Indicó que le comunicaron su salida porque sus métodos «ya no les gustan ni les convienen». Conoce más detalles en la siguiente nota.

Juliana Oxenford se despide de ATV

El último viernes 15 de diciembre, Juliana Oxenford llevó a cabo la última emisión en vivo de su programa informativo ‘Al estilo Juliana’, luego de haber anunciado su salida del canal el viernes 24 de noviembre pasado. Además, brindó un emotivo mensaje a todo su equipo de producción quienes trabajaron con ella a lo largo de 4 años. »

«Estoy con sentimientos encontrados, por un lado, siento que nunca he tenido más libertad para ejercer el periodismo que aquí en ATV y, por otro lado, siento que nunca en otro canal o en otro medio, porque tengo 22 años haciendo periodismo, me han insultado tanto en mi propia casa. Me han faltado tanto el respeto, yo no voy a usar ningún adjetivo para referirme a ningún conductor de este canal, porque no soy así, porque yo tengo clase, porque me criaron bien, porque he leído mucho, porque sigo leyendo y porque todos los días me despierto con ganas de seguir aprendiendo y porque todos los días me despierto con la conciencia tranquila”, indicó la conductora de TV.

De igual forma, brindó algunos detalles sobre el motivo de su salida. «No me quieren, esa es la razón por la que me estoy yendo», dijo inicialmente la periodista.

«Les pregunté: ¿por qué me estoy yendo?…Y me dicen: «Juliana, el canal está entrando en una especie de era influencer», y yo les dije que necesitaban periodistas, pero ellos decían que yo no quería hacer promociones. ¿Por qué se quedan con el programa periodístico, pero botan a la periodista?», dijo Oxenford.

Criticó a Mávila Huertas

De igual forma, tras anunciar el retiro del aire de su programa, Juliana Oxenford reconoció el arduo trabajo de su equipo de producción a lo largo de 4 años de trabajo. Ante ello, hizo pasar a todo su equipo frente a las cámaras para despedirse de su programa «Al estilo Juliana». Por otro lado, habló sobre Mávila Huertas, quien la reemplazará en el horario de su programa. Esto ocasionó que muchos seguidores de la periodista critiquen este hecho en redes sociales.

“Sospecho que me pagaron antes para que la preventa funcione con naturalidad. Para que la señora Mávila Huertas pueda venir a presentarse ante los publicistas y empresarios. Y se debe sentir muy incómoda, sobre todo porque me ha mentido descaradamente. Yo le deseo lo mejor a Mávila, además a ella siempre le va bien. Ella es muy talentosa para lograr que las cosas siempre le salgan bien», sostuvo inicialmente Juliana Oxenford.

“Mávila, yo te propuse para que reemplaces a Drusila Zileri. Pero nunca me dijiste que aceptaste la oferta por mí (…) Que te vaya bien, que la vida te sonría porque yo soy feliz”, acotó.