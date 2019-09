“Mechita” critica “actitudes equivocadas” de comisión de Fiscalización

Las iniciativas de la comisión de Fiscalización, de investigar a las encuestadoras y si tuvo o no la aprobación del gabinete ministerial el mensaje presidencial de 28 de Julio, son “actitudes equivocadas” pero no justifican la iniciativa de adelantar las elecciones generales.

Así se pronunció la vicepresidenta y congresista Mercedes Araoz, quien se encuentra encargada del despacho presidencial por el viaje del presidente Martín Viuzcarra a Colombia y Brasil.

“Hay que darle seguridad jurídica al país. No debemos generar precedentes nefastos como que un día no nos gusta, recortamos el mandato, otro día nos gusta, alargamos el mandato”, advirtió la congresista y abogó porque siga el diálogo entre Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

NO MEZCLAR

Araoz también cuestionó las polémicas iniciativas de la comisión de Fiscalización. “No mezclen a todos los congresistas, no necesariamente estamos de acuerdo. Investigar a las encuestadoras, ¿qué sabemos nosotros de hacer encuestas?”, señaló.

“Hay que respetar el trabajo tanto de las encuestadoras como de la prensa”, expresó e indicó que “estos pleitos no son buenos, no son saludables, no es bueno que la Comisión de Fiscalización vaya más allá de su función de fiscalización”. “Estamos para fiscalizar y si hay errores de gestión, señalarlos, no hay duda. Es nuestra función”, añadió.

EL DATO

La vicepresidenta rechazó la marcha del jueves contra el Congreso, pero felicitó a Daniel Salaverry y Julio Guzmán por sus intenciones de postular a la presidencia.