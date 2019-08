Medallistas peruanos de los Panamericanos fueron homenajeados

Un merecido homenaje por su participación destacada en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 rindió el Comité Olímpico Peruano a los medallistas e integrantes de la delegación peruana.

Este reconocimiento oficial realizado en la Universidad de Lima, se inició con la bienvenida del rector Oscar Quezada Macchiavello, quien manifestó que es una gran alegría y honor rendir el homenaje a todos los deportistas peruanos participantes en este evento deportivo más importante del continente.

Por su parte, Pedro del Rosario, presidente del Comité Olímpico Peruano, sostuvo que la razón de los Juegos Panamericanos son los deportistas y por ellos es la realización de este certamen deportivo.

“Imagínese que se hubiera hecho una gran infraestructura y no se hubiera ganado una medalla, no hubiera sido un éxito. Hubiera sido un gran país con una gran infraestructura, pero en lo deportivo no hubiéramos tenido ninguna medalla”, señaló.

Posteriormente, se entregó diplomas de reconocimiento a los deportistas que integraron la gran delegación peruana en estos Juegos y que fue la más numerosa que llevó el Perú en su historia deportiva.

En este evento estuvo presente el presidente del Comité Organizador Lima 2019, Carlos Neuhaus, directivos del Comité Olímpico Peruano, autoridades de la citada casa de estudios, directivos de federaciones deportivas y público en general.