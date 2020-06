Médico cuadra al ministro de Salud en Loreto

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Ya no lo soportan. El médico Jorge Baldeón increpó al ministro de Salud, Víctor Zamora, cuando llegó al hospital de Loreto para supervisar una planta de oxígeno que se ha habilitado en ese establecimiento.

El incidente sucedió en el patio del nosocomio, mientras el titular del Minsa estaba por subir a una camioneta para retirarse del lugar. En ese instante, el doctor le reclamó por condecorar a colegas chinos y olvidarse de los profesionales peruanos que están en la primera línea de lucha.

“Veinte médicos han muerto señor, usted es malo, señor, va a recibir el juicio, usted condecora a los chinos ¿y nosotros qué somos? ¡No hay nada acá (implementos), todos están sin seguridad. Yo soy un médico con más de 25 años, no me van a venir con que me están pagando”, afirmó Baldeón.

ZAMORA SHOW

También señaló que el ministro Zamora va a hacer «su show» al centro hospitalario y que la planta de oxígeno no abastece a toda la demanda que necesita la región.

Luego del tenso momento, Zamora se fue a la sede del Gobierno Regional de Loreto sin declarar sobre el incidente.

OXÍGENO EN YURIMAGUAS

“Nos congratula el hecho de que los esfuerzos regionales estén dando frutos en relación con disminuir el COVID-19. Nos alegramos por el pueblo iquiteño”, manifestó.

Anunció de la compra de equipos de oxígeno individual y para comunidades pequeñas, además de darle la sostenibilidad al abastecimiento de oxígeno a Iquitos.

COMANDO COVID-19 INDÍGENA

Para fortalecer la atención primaria en salud, enfocada en las comunidades indígenas, ayer se conformó el primer Comando Covid-19 Indígena en la región Loreto, integrado por los ministerios de Salud y Cultura, el Gobierno Regional de Loreto y representantes de las comunidades achuar, asháninka, awajún, kandozi, machiguenga, shipibo, urarina, wampis, yanesha y otras.