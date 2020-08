Compartir Facebook

Hace unos días, Pedro Luis Forero, un médico forense y docente universitario que trabajaba en la sede de Medicina Legal en Bucaramanga en Colombia, perdió la vida tras haber contraído el coronavirus.

El especialista tenía 52 años, de los cuales 13 se desempeñaba como forense en Colombia , pese a la lucha por 12 días en la sala de pacientes con estado crítico de la Fundación Cardiovascular, no logró vencer al invisible virus.

El representante de la institución indicó que la salud de, Pedro Forero, luchó por su vida, sin embargo, su salud terminó muy deteriorada. “Se deterioró a un punto en que requirió una terapia especial que se llama ECMO, que es un pulmón artificial que se pone en pacientes que no responden a la ventilación mecánica; nosotros le pusimos esa terapia y lo trajimos acá”.

Pero, este caso ha preocupado al personal de Medicina Legal, todo por que se sospecha cuál fue el motivo o la causa de que el forense se haya contagiado de la COVID-19.

Según indicaron sus compañeros, el forense se había hecho cargo de un cuerpo que, no estaba confirmado si tenía o no coronavirus. “Él asumió un cuerpo que no sabíamos si era COVID o no, pero así quedó reportado en la historia del Hospital Internacional con su ingreso, donde él reporta que él tuvo contacto con un cuerpo que posiblemente tenía COVID”, explicó sucolega Javier Oviedo.

Sin embargo y pese a las circunstancias, sus compañeros lo recuerdan como un gran profesional, docente y compañero, por lo que su partida los deja muy tristes.

