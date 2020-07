Médicos peruanos afirman que los termómetros digitales no matan las neuronas

Compartir Facebook

Ante las dudas sobre los efectos nocivos que podrían causar los termómetros digitales o infrarrojos que se usan en centros laborales y establecimientos comerciales, especialistas de Sisol Salud, de la Municipalidad de Lima, brindan algunas precisiones sobre su uso médico.

Uno de los mitos que se leen en redes sociales es que los termómetros queman o matan las neuronas y producen daños irreversibles en el sistema neurológico.

El Dr. Héctor Yaya, neurocirujano de Sisol Salud, niega esto y reitera que lo que hacen estos aparatos es localizar la zona donde se tomará la temperatura, emitiendo ondas láser de muy baja potencia que no atraviesan la piel.

«Es tan baja la potencia que no hay forma de que traspasen la zona intracraneal, el cuero cabelludo, el músculo ni el hueso del cerebro. Lo que hace es captar las ondas infrarrojas que el cuerpo emana; es decir, registra el calor del cuerpo y lo muestra como resultado en la temperatura», enfatizó. Y precisa que no hay una diferencia sustancial entre tomar la temperatura en la frente, en la muñeca o en otra parte del cuerpo.

EN LOS OJOS

El daño ocular, sobre todo en la retina, producido por el mal uso de estos aparatos apuntando al ojo es otro mito. Al respecto, el médico oftalmólogo César Gonzales del Valle de Sisol Salud, menciona que para que exista un daño en la vista, una persona tendría que someterse miles de veces a esta luz, considerando, además, que cuando toman la temperatura no siempre apuntan al ojo, sino a otra parte del cuerpo.



«En los niveles de radiación infrarroja que emiten los termómetros digitales no hay ningún peligro y no hay estudios que digan lo contrario”, señala y añade que debe ser de uso médico y no industrial porque estos últimos miden objetos, por lo que darían un resultado erróneo.