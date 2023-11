«Mejor no vengas, quédate en tu casa» ¿Tilsa Lozano lanzó indirecta a exparticipante de «El Gran Chef»?

Tilsa Lozano es una de las participantes más comprometidas en esta nueva temporada de «El Gran Chef Famosos». Ante ello, se anunció que habrá repechaje para aquellos concursantes que fueron eliminados anteriormente. Sin embargo, lejos de mostrarse feliz por este posible regreso de algunos compañeros, la exvengadora lanzó un dardo a uno de los exparticipantes que podría regresar a la competencia. ¿De quién se trata? Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Un gran cambio! Así era José Peláez conduciendo los primeros capítulos de “El Gran Chef Famosos”

Tilsa Lozano envía dardo a exparticipante de «El Gran Chef»

Recientemente se anunció que habrá repechaje en «El Gran Chef Famosos», lo cual implica que quienes fueron eliminados tendrán la oportunidad de regresar a la competencia. Ante ello, Tilsa Lozano se animó a opinar al respecto y lanzó un comentario que no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales. Recordemos que ella es una de las participantes más comprometidas con la competencia.

«Los que quieren volver porque quieren una segunda oportunidad estamos bien. Pero si vas a venir a cocinar con tu cara de (gestos de molesta) mejor no vengas, quédate en tu casa pues», se le escucha decir a Tilsa Lozano. Sin embargo, se desconoce para quién estaría dirigido este mensaje de la exvengadora.

También te puede interesar leer: ¡Un gran cambio! Así era José Peláez conduciendo los primeros capítulos de “El Gran Chef Famosos”

Batallas culinarias

Tras el anuncio del repechaje en «El Gran Chef Famosos», muchos usuarios se mostraron contentos de volver a ver a sus competidores favoritos. A diferencia de Tilsa Lozano que no se mostró muy de acuerdo con este tema, los internautas desean que algunos participantes regresen a la competencia. No obstante, ellos no la tendrán nada fácil, ya que ahora tendrán que enfrentarse a nuevos invitados en las denominadas «batallas culinarias».

“Solo hay una última oportunidad para que regresen a la competencia. Tendrán que batallar con seis nuevos famosos que vienen por su lugar”, anunció José Peláez. Tras lo señalado por el conductor de “El gran chef famosos”, se procedió a mostrar quienes serán los retadores: Julián Zucchi, Nancy Cavagnari, Germán Loero, Alicia Mercado, Claudia Berninzon y Carolina Braedt. Inmediatamente el revuelo se soltó en redes sociales al conocer que quienes fueron eliminados tendrán la oportunidad de regresar a la cocina más famosa del Perú a demostrar su desenvolvimiento y cuánto han mejorado.