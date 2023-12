«Primer mes sin ti», Melania Urbina recuerda a su madre con emotivo video

Melania Urbina usó sus redes sociales para recordar el primer mes de fallecida de su madre, por lo que la actriz no dudó en publicar un emotivo mensaje a la mujer que la crio y la cuidó incondicionalmente.

La actriz se mostró emocionada y con las emociones a flor de piel pues hace un mes la madre de Melania perdió la batalla contra el cáncer, dejando un vacío en su familia, sin embargo, su recuerdo seguirá presente en el corazón de cada persona que tuvo la suerte de conocerla.

Emotivo mensaje

Melania Urbina expresó una vez más su amor a su madre quien hace ya un mes partió luego de haber afrontado problemas de salud, es así que la actriz quiso recordar el primer mes del fallecimiento de su progenitora con emotivas fotografías y videos resaltando la grandiosa mujer que le tocó como madre.

«Ya no estás y estás más cerca que nunca. Porque empiezas a ocupar un nuevo espacio dentro de mí», empezó diciendo Urbina.

Y es que a pesar de haber pasado un mes de la partida de su madre, Melania afirmó que ha encontrado muchas maneras de despedirla pues ha dejado en ella una huella que nadie podrá borrar y a pesar de no tenerla físicamente agradece que pueda recordarla mediante las personas y anécdotas en su vida.

«Estás más cerca que nunca. Y celebraré tu vida siempre, viviendo mi vida con alegría», agregó la actriz.

Estos mensajes estaban acompañados de videos familiares donde celebraba los cumpleaños de su madre, además de fotografías en las que se puede resaltar el gran amo que las unía.

La despedida

El 17 de noviembre Melania Urbina contó mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales que su madre ya descansa en paz luego de una larga lucha contra un cáncer.

Como se recuerda, hace algunas semanas la actriz nacional reveló a un diario local que su mamá de 80 años estaba en la última etapa de la enfermedad oncológica.

“Gracias mamá. Me emociona la suerte que he tenido de ser tu hija. Fuiste amorosa, generosa, divertida y tan fuerte. En todo sentido. A tu lado siempre me sentí segura y protegida. Porque si tú estabas, todo iba a estar bien”, expresó en un inicio.

Luego de ello, Melania Urbina comentó que echará mucho de menos a su mamá, quien siempre estuvo orgullosa de la gran carrera que ha construido en la escena artística.

“Extrañaré tu risa, tu sarcasmo, tu sabia practicidad, tus manías, tu capacidad de disfrutar los placeres de la vida», dijo.

Asimismo, dejó en claro que las reuniones familiares ya no volverán a ser las mismas pues su madre fue una persona querida y amada por todos.

Extrañaré las celebraciones familiares a tu lado, porque tú las hacías especiales. Extrañaré llamar a tu número y escuchar tu voz”, comentó.

Además, señaló que tuvo la dicha de compartir sus últimos momentos con ella. “Me sostiene el agradecimiento profundo de ser tu hija y de parecerme tanto a ti. Y honraré tu vida cada día, viviendo la mía con alegría. Te amo mamá. Saben, tuve a la mejor”, indicó.