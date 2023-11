«Mi mamá se está muriendo», Melania Urbina revela dura situación familiar ¿Qué pasó?

La reconocida actriz Melania Urbina viene atravesando un duro momento en su vida persona y es que su madre se encuentra en la última etapa del cáncer, siendo este uno de los momentos más dolorosos que le ha tocado vivir a la actriz.

La artista reveló detalles de la difícil situación que le está tocando vivir como familia pues su madre la ha acompañado durante toda su vida y verla en esa condición la afectado emocionalmente.

Momentos duros

Melanie Urbina fue entrevistada por un medio local donde confesó que viene sintiendo mucho dolor con la enfermedad de su madre pues ha tenido que pasar por varias etapas que la ha desgastando física y emocionalmente.

“Mi mamá se está muriendo, está en la última etapa”, aseveró la actriz bastante dolida por lo que le ha tocado vivir como hija.

En una entrevista al canal de YouTube de Verónica Linares la cantante reveló que su mamá sufre de cáncer y se encuentra muy delicada de salud.

“Mi mamá ahorita está muy enferma está como en la última etapa de su vida digamos. Y ya disfruto simplemente estar con ella y ver tele juntas”.

Asimismo, confesó que solo se ha dedicado a cuidarla tal y como ella lo hizo cuando era niña pues de alguna forma desea retribuirle todo el amor que recibió hasta el día de hoy.

“Ahora termino dándole todo lo que ella me dio y todo lo que ella me cuidó cuando yo me sentía mal de niña. Devolverle todo ese amor y cuidarla, tratar de hacérselo lo más ligero posible, esta última etapa”, agregó.

Felizmente soltera

Por otro lado, a sus 46 años Melania Urbina se encuentra soltera, sin embargo, esto no ha sido un problema para ella pues se ha enfocado en otros proyectos personales y a su hija.

“No me cierro, pero no es un elemento que me falte para ser feliz y plena”, fue lo que dijo en un inicio. Para ella no hay necesidad de tener algo en este momento, “Estoy en neutro. Si viene, lindo, y sino, también”, contó.

Además, recalcó que necesita en su vida una persona que ya haya lo madurando lo suficiente y que no se considera una persona famosa.

“Busco a alguien que esté trabajado interiormente, que haya hecho su chamba como yo”. Asimismo, la actriz no se considera una famosa, “No me considero serlo como para que se vuelva un problema”.

Finalmente, confesó que la edad no es un problema para ella y no trata de aparentar de menos ya que se siente orgullosa de la mujer que es actualmente.

“Ser de 46, sin querer ni aparentar menos edad. Cuando no quiero tener arrugas o que el tiempo no pase, me aplico los productos de línea antiedad de Avéne, porque deseo estar cómoda”, contó.