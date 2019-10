Melcochita da con palo a ‘Wachimán’: “Es pura trafa”

Tras el ampay donde el cumbiambero Christian Domínguez sale besándose con su compañera de ‘Se pone bueno’, Pamela Franco, cuando apenas había anunciado el fin de su romance con la bailarina Isabel Acevedo. El humorista Pablo Villanueva ‘Melcochita’, se mandó con todo contra el cumbiambero y le recomendó a dejar el “figureteo” para dedicarse a la música.

“Todo es figureteo. La engañó con otra y salen en primeras páginas. De eso se vive la televisión, es una ‘trafa’. Él no va a cambiar, como su orquesta no rinde mucho, no es como Los Hermanos Yaipén o Los 5 de Oro”, aseveró el sonero.

-Lo que sorprende es que negó tener un ampay y sale cariñoso con Pamela…

Uno no se puede meter con alguien que trabaja, porque perjudica. Aunque, la producción puede aguantar por el rating de su programa (‘Se pone bueno’).

-¿Qué le aconsejarías a Christian?

Que levante su orquesta, ahora va a tener más baile con el escándalo. Como su orquesta no es solicitada, ahora va a levantar y tiene más contratos. Que se dedique a lo musical y que se deje de cojud… Lo que hace no es música sino en figuretear, que grabe temas nuevos que peguen y que se consiga una ‘jerma’ (mujer), que no sea artista.