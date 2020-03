Melcochita desmiente que este infectado con el coronavirus

El cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ desmintió que este infectado con el coronavirus y que se encuentra grave de salud. El artista se mostró mortificado con una publicación que estaba circulando en las redes y causó preocupación entre sus familiares y amigos del exterior.

“La gente habla tonteras, no me estoy muriendo, no sé por qué me quieren matar. Estoy sanazo, en mi casita, respetando la cuarentena. Yo no salgo para nada, todo me traen a la casa. La gente se ha preocupado por mi salud, me han llamado de México, Estados Unidos”, comentó el artistas que se mostró emocionado por las muestras de cariño.

“No sabía que la gente me quería tanto, me da mucha alegría porque esta noticia falsa me ayudó sentir todo el cariño de la gente que me escribía y llamaba. Me dijeron Melcochita no te mueras, hasta doctores privados querían mandarme”, contó.(K.Cabrera