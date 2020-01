Melcochita jala las orejas a coleguitas

Luego que diversos artistas no lograran obtener ninguna curul en las Elecciones congresales 2020, el humorista Pablo Villanueva, mejor conocido como ‘Melcochita’, afirmó que es porque el pueblo no les tiene estima y dijo “zapatero a tu zapato”. Asimismo, anunció que se lanza con el Frepap (Frente Popular Agrícola FIA del Perú) al Congreso en las próximas elecciones.

Recordemos, que las últimas votaciones se lanzaron Mariela Zanetti, Lucy Bacigalupo, Robert Muñoz (‘Clavito) y Titi Plaza.

-¿Te vas a lanzar al Congreso?

Sí, me voy a lanzar como congresista con el pescadito.

-¿Qué proyectos?

Me voy a Guayaquil-Ecuador, después voy a firmar una película, en febrero sale mi libro, en julio mi circo y luego voy a firmar una serie.

-¿Planeas de tener otro hijo?

No, el pajarito ya no canta, muchos años.

-¿Qué piensas de los artistas que no entraron al Congreso?

Zapatero a su zapato, el panadero a sus panes, algunas personas se creen vivas o bacán, pero el que decide es el pueblo, no han votado por ellos porque no los quieren. Piensan que porque salen todos los días en tv son populares, cuando tienen que salir de vez en cuando. Cuidar su imagen.

-¿No han tenido buenas propuestas?

No es eso. Cuántos me decían Melcocha lánzate, es porque todo el Perú me quiere, no vengo con cosas malas o figureteo.

-¿Crees que el pueblo no los quiere?

Por supuesto, el pueblo es el que elige. Si no votan por ti es porque no te quieren.