Melcochita: “No me voy a retirar” y no niega amistad con Villarán

Luego que en las redes sociales se viralizara un video donde el humorista Pablo Villanueva, mejor conocido como ‘Melcochita’, le brinda su apoyo a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y dijera que si ella hace algo malo se retira de la comicidad, el comediante afirmó que no hace caso a sus críticos y aseguró que tiene para rato.

Cabe mencionar, que Villarán admitió que sabía del millonario aporte realizado por Odebrecht y OAS para mantenerse al mando de la alcaldía. “¡Si quieren que me retire, me retiro pues!, ¡Si quieren que vaya al cementerio que me maten pues! Son cinco chicos coj…”, aseveró el humorista.

“En la calle me hablan bien, me dicen Melcochita leyenda viva, es como que si tienes una amiga que va a presa y no vas a visitarla porque es una delincuente, tienes que visitar a tu amiga”, indicó ‘Melcochita’, aclarando que no hace caso a sus críticos y que continuará dedicándose al humor.

“NO COBRÉ NI UN SOL”

Asimismo, el comediante aseguró que no cobró nada por participar en la campaña de Susana. “No cobré ni un sol”, indicó. En el programa de Nicolás Lúcar el humorista marcó distancia de sus compañeros artistas y comentó que la exalcaldesa de Lima sigue siendo su “amiga”. “No soy Pedro, no la niego. Hay muchos que han estado con ella y dicen que ya no saben nada. Ella sigue siendo mi amiga. La vi una dama, nunca le vi nada malo”, apuntó.

