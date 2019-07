Melcochita se recupera favorablemente y acude a la acupuntura

El actor cómico Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, anunció que se viene recuperando favorablemente, luego de haber sido internado en una clínica local por haber padecido un fuerte dolor en la columna.

“Estoy haciendo acupuntura, me está yendo muy bien, me ponen como 200 agujas y me va muy bien, ahora hasta bailo, antes no podía ni caminar, sigo con mis presentaciones y ahora me estoy yendo de gira al extranjero”, comentó el humorista.

Por si fuera poco, el también sonero, está saltando en un pie, pues su canción ‘Madre’, superó el millón y medio de reproducciones en la plataforma digital YouTube. “Para los que no creen en mi talento, debo decirles que ‘Melcohita’, está más vivo que nunca, pues mi tema ‘Madre’ la viene rompiendo en YouTube, y espero que sigan reproduciéndolo para llegar a los 2 millones”, reveló Pablo.

“SEGUIMOS CRECIENDO”

De otro lado, Melcochita, celebró el éxito de la sintonía de Radio La Kalle, casa radial a la que pertenece, y agradeció a todos sus seguidores por tanto cariño. “Para mí, ser parte de radio La Kalle, es fabuloso, porque seguimos creciendo en la sintonía, y recuerden que nosotros tocamos las mejores canciones en salsa, merengue, guaracha, boleros y música criolla. ¡Qué te vas a equivocar!”, acotó.