¡‘Melcohita’ en Netflix!  se alista para iniciar grabaciones de serie

Saltando en un pie, así se encuentra Pablo Villanueva ‘Melcohita’, luego de darse a conocer que el humorista será parte de las figuras peruanas que estarán en la plataforma de streaming más importante del mundo, Netflix, quien hace algunos días atrás anunció sus próximas dos producciones hechas el Perú.

En la promoción que lanzó Netflix, se puede apreciar a Reed Hastings, fundador y el ‘men’ de Netflix -según se detalla el video compartido en sus redes-,a Maricarmen Marín, Carlos Alcántara y finalmente, ‘Melcochita’. Se sabe que una de las producciones peruanas sería una película escrita por Bruno Ascenzo y producida por Tondero, que se rodará en la ciudad del Cusco. La segunda, una serie biográfica del seleccionado peruano Paolo Guerrero y su batalla legal para jugar en el Mundial Rusia 2018.

“La verdad es que es un orgullo para el Perú estar ante los ojos del mundo, porque nosotros no solo trabajamos para uno sino para todo un país. Yo tengo un contrato de un año con Netflix, quizá aparezca en la serie de Paolo Guerrero, aún no lo sé, pero las grabaciones empiezan en el mes de Mayo. Ellos han escogido a los más populares de Lima y a los que no están metidos en escándalos o en el figureteo”, dijo el humorista.