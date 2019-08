‘Melcohita’ le aconseja a Melissa “deja ser feliz a ‘Foquita’”

Los años de experiencia de Pablo Villanueva ‘Melcohita’ hicieron que el actor cómico le mande un consejito a Melissa Klug, quien de vez en cuando sale a criticar la supuesta relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán.

“Si Jefferson está con Yahaira es porque es feliz con ella, qué le importa a Melissa si es una mala mujer para él, si yo fuera pareja de la ‘Foquita’ no permitiría que la otra me falta el respeto. Debería dejarlo ser feliz. Es más, como a Melissa se le fue la gallina de huevos de oro, ahora llora de cólera por lo que ha perdido… Que le interesa si a él le ponen los cachos o no, eso es problema de él”, dijo el humorista.

El cómico de 82 años le aconsejó al seleccionado peruano que se feliz y no haga caso a las críticas. “Creo que Jefferson no debería de hacer caso a nadie, que sea feliz y punto. Si se llega a casar con Yahaira es porque la quiere”, acotó.

ALISTA MEGA EVENTO

‘Melcochita’ dio algunos detalles de su show ‘La pelea del siglo’ junto al gran Miguelito Barraza, que se dará el próximo 22 de agosto a las 08:30 p.m. en el Sachún de Miraflores. “Este show será inolvidable para todas aquellas personas que nos acompañen esa noche. Así que ¡No vayan!”, señaló el humorista. (V.Rondón)