Melissa anuncia que demandará a Yahaira por hablar de sus hijos y salsera no se calla

“Ella es la menos indicada de hablar de mis hijos”. Así aseveró Melissa Klug luego que Yahaira Plasencia comentara en varios medios que los pequeños debieron estar con su padre Jefferson Farfán en el estreno de la película ‘La Foquita: El 10 de la calle’. Reafirmó que le enviará una carta notarial.

“Yo ya estoy viendo con el abogado para mandarle su carta notarial, porque ella no tiene por qué pasearse por todos los canales a tocar un tema que a ella no le compete. Ella es la persona menos indicada para poder hablar del tema de mis hijos, no tiene autoridad moral”, dijo Klug al programa ‘Válgame’.

“Si ella actuara bien y pensara y estuviera acá bien (señaló su cabeza). Le diría a Jefferson: doy un paso al costado, es el estreno de tu película y tienes que estar con tus hijos, entiendo los problemas que hay, entonces es tu día. Pero ella prefirió estar ahí parada, empoderada con el amigo y pues mi hijo no quiso asistir”, dijo la ‘Blanca de Chucuito’ muy molesta.

‘Yaha’ chocha con hijastra

Ayer, Yahaira estuvo en el programa ‘En boca de todos’ y se refirió nuevamente a los hijos varones de su amigo Farfán y Melissa, indicando que no habría tenido problema en ingresar con los primos u otros familiares del futbolista, mientras que él hubiese ingresado a la alfombra roja con sus hijos y su mamá.

“Jefferson tenía que entrar con sus hijos y con su mami, y yo normal entraba con sus amigos o parte de la familia, que también son amigos míos. Pero Jefferson entró con el elenco y bueno como soy súper pegada a Maya (la hija mujer de Farfán) entré con ella y con la señito”, dijo acotando que lleva una muy buena relación con la primogénita de la ‘Foquita’.

“A Maia la quiero mucho, es una niña muy linda. Ella sabe que la quiero mucho y siempre va a poder contar conmigo”, dijo la salsera.