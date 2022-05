Melissa desmiente con 44 chats a Rodrigo Cuba en Instarandula

Compartir Facebook

Samuel Suárez publicó a través de su plataforma de espectáculos Instarandula la evidencia que le envió Melissa Paredes a su chat personal para que lo pueda difundir en su portal.

Es así, que el popular ‘Samu’ soltó tremenda bomba en sus redes y dio a conocer las pruebas donde Melissa al parecer desmiente a Rodrigo Cuba.

Y es que como se recuerda hasta hace unos días, Rodrigo Cuba mostró unos chats donde exponía a Melissa frente al público pues se evidenció que la modelo aun le escribía de manera cariñosa pasado el ampay con Anthony Aranda.

Y por si fuera poco se daba a conocer que la pareja pretendía arreglar las cosas y retomar su relación, sin embargo, ya todo el mundo sabe que pasó después.

La actriz a través de Samuel contó su verdad y dejó al descubierto que antes del ampay ella ya no tenía una relación como tal con Rodrigo e incluso una vez difundido el ampay con el bailarín ambos aún se hablaban sobre las consecuencias que se vendrían para ambos.

«Yo nunca le he dado pie a nadie. Siempre me he compotado a la altura de ser tu esposo y te he dado tu lugar como ya te dije», le responde el pelotero ante el mensaje de ‘guapo’.

«Lo sé, pero lo digo porque ya no eres mi esposo como antes pues». Inmediatamente, el ‘gato’ agrega: «Yo no quiero nada con nadie ya te dije. Lo último que pensaría sería en buscar a alguien o responderle a alguien en busca de algo». Al final, Melissa dice: «Tranquilo, solo te estaba bromeando».

Además, la actriz dejó en claro que no estaría en tratamiento para ser madre por segunda vez como muchos rumorearon solo se fue hacer un chequeo médico de tiroides y así lo evidenció con las pruebas de los análisis.

Mamá de Melissa le hace pedido al ‘Gato’ Cuba: “Deja de lado tu dolor y piensa en la bebé”

La mamá de Melissa Paredes soltó fuertes declaraciones sobre su ex yerno y le hizo un pedido especial en el último programa de ‘América Hoy’.

La polémica situación de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba está acaparando todas las portadas en los últimos días. Y la mamá de Melissa Paredes no se ha mostrado ajena a la situación.

El día de ayer se enlazó en vivo con el programa ‘América Hoy’ para salir en defensa de su hija y el programa reveló hoy algunas declaraciones que ayer no se pudieron emitir. En ellas, Celia le pedía a su ex yerno que se olvidé de todo y piense en el bienestar de su nieta.

“Qué hombre tan tonto, te dicen: ¿Vamos a dormir, y tú dices ya? (…) Por favor te lo pido, no pienses en tu ego y tu dolor, por piedad, piensa en la bebé”, señaló la mamá de Melissa. Y es que la mamá de la actriz asegura que el ‘Gato’ está mintiendo y que Melissa nunca le fue infiel con el ‘activador’.