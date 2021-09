Melissa Klug comparte imágenes de su pedida de mano: “Hasta que la muerte nos separe”

Compartir Facebook

¡Enamorada! La popular ‘Blanca de Chucuito’ se animó a compartir unas imágenes inéditas sobre su pedida de mano con el futbolista.

Melissa Klug y Jesús Barco hicieron público el video de su propuesta de matrimonio que se realizó en la casa de la empresaria.

“Quiero compartir con ustedes un pedacito de la noche mágica que viví con la complicidad de mis hijos e hijos. Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular – sorry haters”, escribió Melissa.

Además aprovechó en dedicarle unas emotivas palabras a su novio: “La sorpresa fue doble al ver a las personas que más amo a mi lado esa noche celebrando nuestro amor. Gracias @jesusbarcob por ese momento tan maravilloso, por tu amor y sobre todo por tu paciencia, te amo y SI mil veces SI”

Jesús Barco también compartió el video: “Quiero compartir con ustedes un poco de la noche que marca una nueva etapa en mi vida y que me llena de felicidad”

“Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular (gente con mala vibra y hater no verlo gracias”, concluyó.

“NO VOY A SER LA ETERNA NOVIA”

La ‘Blanca de Chicuito’ se mostró más emocionada que nunca sobre su reciente compromiso con el jugador Jesús Barco y afirmó que no esperará mucho para la boda.

Melissa solo le brindó la exclusiva a las cámaras de Magaly Medina donde contó más a fondo como se desarrolló ese día tan especial y que por cuestiones de privacidad desea mantenerlo así.

«Me hubiese encantado compartir estos momentos tan lindos, pero lo pensamos bien y ha sido tan íntimo. Ha habido lágrimas de felicidad, ha sido muy momento muy lindo y es algo que es la primera vez que yo lo estoy viviendo», dijo en un inicio.

La ‘Blanca de Chicuito’ afirmó que aún no tienen una fecha definida de su matrimonio ni el lugar indicado pero con calma se llevara a cabo toda la preparación para este día que quedará grabado en sus memorias para siempre.

«No hay fecha para la boda, obviamente tenemos un montón de planes a futuro. El zamacón que nos ha dejado esta pandemia es de vivir el día a día intensamente, eso es lo que yo hago, bueno hacemos Jesús y yo. Tampoco voy a ser la eterna novia, pero no hay fecha», sentenció.

