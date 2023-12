«Gracias por todo», ¿Melissa Klug confirma separación con fuerte mensaje en redes?

Melissa Klug no para de enviar fuertes indirectas en sus redes sociales tras la ola de rumores de una separación entre su actual pareja Jesús Barco tras el nacimiento de su hija Cayetana.

Esta vez la popular ‘Blanca de Chucuito’ publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram donde al parecer quiere cerrar una etapa en su vida. ¿Se referirá a Jesús Barco?

¿Anuncia separación?

Melissa Klug acaba de llegar al Perú junto a su hija Cayetana a quien dio a luz en Estados Unidos, sin embargo, tras su llegada no publicó ni una foto junto al jugador alarmando así sobre una posible ruptura entre ambos.

Pese a que hace unos días al cumplir el primer mes de su engreída la pareja se dejó ver junta después de mucho en redes no se sabe a ciencia cierta si se encuentran realmente juntos.

Es así que la empresaria compartió un largo mensaje a vísperas de terminar el año donde al parecer deja en claro que no quiere volver a rodearse de personas que le hacen daño.

«He pasado por momentos difíciles, he dejado atrás a ciertas personas que no me hacían bien», decía un extracto de la publicación.

Asimismo, recalcó que este año aprendió a valorarse y a establecer límites que le permitan ponerse en primer lugar ante cualquier situación.

«Me volví una persona reservada porque me he dado cuenta de que hay mucha gente envidiosa que no quiere verme bien», decía.

Mira también: ¡No lo aceptan! Serfor exige a ‘El Gran Chef’ a dejar de usar animales silvestres en la competencia

Finalmente, dejó en claro que el año que viene no planea cometer los mismos errores y será otra persona que no se deje desanimar por ningún obstáculo en la vida.

Si bien es cierto el mensaje es extenso, no se sabe si va dirigido a su expareja o a otras personas que la han lastimado en el transcurso del año.

Más y más indirectas

Vuelven los rumores sobre la separación entre Melissa Klug y Jesús Barco a pocas semanas del nacimiento de la última hija de la ‘Blanca de Chucuito’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melissal Klug (@melissaklugoficial)

Y es que, a través de sus redes sociales, ella ha dejado un mensaje bastante misterioso que no ha pasado desapercibido por los usuarios en redes sociales. A su vez, dejó en claro que este 2024 significa un nuevo inicio desde 0.

Actualmente, la ‘Blanca de Chucuito’ publicó una historia en su cuenta de Instagram donde menciona una frase reflexiva. En ella, se refiere a la idea de comenzar desde cero.

Mira también: ¿Se irá Ethel Pozo? Gisela Valcárcel anuncia drásticos cambios para ‘América Hoy’ en el 2024

¿Será una indirecta para Jesús Barco? “El día 31 cae domingo, por lo tanto, acaba el año, el mes, la semana y el día al mismo tiempo. En 2024 todo empieza de cero”, posteó en una foto a través de sus redes sociales.