Melissa Klug defiende cumpleaños de Jesús Barco: “No creo haya sido una burla”

Defiende a su amorcito. La empresaria Melissa Klug justificó la celebración que realizó su pareja, el futbolista de Carlos A. Mannucci, Jesús Barco, por su cumpleaños, ya que solo se trató de una reunión familiar y no de una fiesta masiva.

En entrevista con un programa de espectáculos, la “Blanca de Chucuito” manifestó que solo fue un almuerzo que organizó su mamá, donde solo estuvieron familiares. Además, recalcó que todos están tomándose pruebas constantemente por lo que no había riesgo de contagio por COVID-19.

“Fue una sorpresa linda que le organizo su mamá. Solo estuvo la familia, nadie ajena, y la pasamos bonito. Todos, gracias a Dios, somos negativos. Todo el tiempo estamos haciéndonos pruebas. Las personas que han estado son las que siempre frecuentamos, que es la familia”, indicó Melissa Klug.

Asimismo, la ex de Jefferson Farfán resaltó que no incurrieron en ninguna falta el realizar un almuerzo familiar, pues solo estuvieron familiares y no se trató de una fiesta con varios invitados como para no respetar las medidas del Gobierno.

“Hacer un almuerzo, que su mamá le haya organizado una sorpresa, no creo que haya sido una burla. (…) No ha sido una fiesta, ha sido un almuerzo familiar y una sorpresa para él, ha estado en Trujillo y todos han venidos para jugar la Liga en Lima”, finalizó.

