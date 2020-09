Melissa Klug dice estar contenta con su relación pero psicóloga advierte

Compartir Facebook

Melissa Klug sigue sin confirmar su romance con Jesús Barco a pesar que en más de una oportunidad ya fue ampayada con el futbolista y ha declarado que “lo que se ve no se pregunta”. Sin embargo, en el programa ‘América Hoy’ declaró que se encontraba en una bonita etapa de su vida.

“Yo desde hace un tiempo he decidido mantener mi vida privada en reserva porque hay muchas personas que no les gusta ver felices a la gente, por eso prefiero no hablar, no opinar. Yo siempre vivo con el amor, amor tengo de sobra, nunca me va a faltar”, sostuvo la pregunta que le hizo Ethel Pozo sobre cómo se encontraba.

Por otro lado, sobre las edades en el amor, Melissa fue muy clara y aseguró que es un tema tabú, que “hoy en día la mujer tanto como el hombre están en la misma posición, ya no va el hombre adelante y la mujer atrás que eso se solía hacer hace mucho tiempo atrás”.

Además, agregó que ella puede enamorarse de un “hombre mucho mayor como de un menor, de un moreno como de un blanco. En el corazón no se manda”.

Psicóloga

Por su parte, la psicóloga Lizbeth Cueva se pronunció y le aconsejó ir despacio, “ve poco a poco, antes de anteponer el corazón y las emociones, anteponer la razón. Siempre pensando en las consecuencias que va a tener tus decisiones a futuro y sobre todo con tus hijos”.

“Ir despacio, porque cuando todo empieza intensamente, también termina abruptamente”, agregó la especialista.

Ante las palabras de la psicóloga, Melissa agradeció e indicó que “en realidad estoy contenta, estoy feliz y mientras que yo esté feliz, mi hijos, mi familia, habrá armonía y paz”.

