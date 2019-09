Melissa dice que músicos bautizaron a Yahaira como “La patrona del mal”

Después que la cantante Yahaira Plascencia contara a un medio puertorriqueño que en el Perú la apodaron ‘La patrona’, Melissa Klug, madre de los hijos de Jefferson Farfán, recordó el roche que tuvo con sus trabajadores y la tildó como ‘La patrona del mal’.

“¿Patrona de la salsa? Le pusieron ‘La patrona del mal’ porque compraba tres pollos para 18 o 20 músicos y los trataba mal, por eso le pusieron ‘La patrona del mal’, porque trataba mal a sus músicos y los dejaba de hambre”, manifestó la chalaca para las cámaras de ‘Magaly Tv, La firme’.

Asimismo, cuando le preguntaron si la popular ‘Reina del Toto’ tenía algún parecido con el personaje de Aracely Arámbula en la novela mexicana ‘La patrona’, Melissa atinó a reírse y lanzó un irónico comentario. “(Risas) Claro que sí, se parece. ¿Tú qué piensas?”, le dijo al reportero en tono de burla.

JURA QUE NO DIJO LO QUE DIJO

Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, la ‘amiga’ de la ‘Foquita’ Farfán, señaló que “nunca dijo” que el Perú la apodó como ‘La Patrona’. “¿Inventando? Yo no invento. En ningún momento dije que el Perú me dijo ‘La Patrona’. Fue uno de mis muchachos que trabajó en mi orquesta, desde ahí me quedé con eso”, sostuvo.

Además señaló que “los que deseen” la pueden llamar ‘La Patrona’ y los que no simplemente ‘La Yaha’. Cabe recordar que la salsera no solo dijo que el apodo se lo pusieron en Perú, sino que explicó que fue consecuencia de su carácter “similar” al del personaje de la actriz mexicana.

SE BRONQUEAN POR LA YAHA

En tanto, Magaly Medina se mandó contra Mónica Cabrejos luego que esta dijo que los que critican a la ‘Reina del totó’ lo hacen porque es “mestiza” y de “barrio” además de ser “envidiosos”. La figura de ATV le aconsejó a la conductora de ‘Al sexto día’ no decir “estupideces” y “babosadas”.

A través de sus redes sociales, Cabrejos despotricó contra la periodista y hasta deslizó que esta se habría visto opacada por Yahaira y por eso “la menosprecia”. “Muy típico. El síndrome de Procusto define a aquellos que, al verse superados por el talento de otros, deciden menospreciarlos. El miedo los lleva a vivir en una continua mediocridad, donde no avanzan ni dejan que otros lo hagan”, escribió Mónica.