Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Melissa Klug reveló que la buena relación que ahora mantiene con Jefferson Farfán se debe a que este terminó su relación con la cantante Yahaira Plasencia.

«El que estés enamorada también ha hecho que te amistes con Farfán. Ya te paró la guerra, alzaste la bandera de la paz”, le preguntó un periodista a lo que ella respondió.

«Por la felicidad de mis hijos yo mantengo una relación muy cordial con él”, agregó la Blanca de Chucuito.

“Pero antes no era así… ¿Ha tenido que ver un poco con que rompa su relación con Yahaira?”, le volvieron a consultar.

Mira también: Evelyn Vela asada con Melissa Klug porque la invitó a su boda y no fue

“En realidad… ¿Quién? Sí… Pero no creo que una mujer se meta en eso, no sé. Yo no quiero pensar que eso haya podido suceder. Hoy en día tengo una buena relación con el papá de mis hijos. Estoy feliz por mis hijos”, enfatizó.

SOBRE RECONCILIACIÓN DE SAMAHARA CON YOUNA

Melissa Klug sacó las garras por su familia esta vez en el programa de Magaly Medina, Magaly Tv La Firme y es que ella no quiere volver a meterse en la relación de su hija Samahara Lobatón con Youna porque quiere seguir viendo a su nieta Xiana.

«Yo he recuperado el vínculo de madre e hija que lo habíamos roto. Yo por querer seguir viendo a mi nieta, seguir abrazándola, prefiero mantenerme al margen de las decisiones o acciones que pueda tomar mi hija como lo dije yo no puedo evitar que siga cometiendo errores», comentó. Melissa

Asimismo, mencionó que pese a que su hija pueda cometer un sinfín de errores, ella como madre siempre le dará la mano para apoyarla.

Mira también: Jamila Dahabreh echa a ex de Paula: «Tiene más de 5 videos de Sheyla»