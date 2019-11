Melissa Klug en ‘guerra’ con ‘Foquita’

Tras decir que tomará acciones legales contra el padre de sus hijos, el futbolista Jefferson Farfán, por mencionar a sus engreídos en su película ‘El 10 de la calle’ sin pedirle permiso, Melissa Klug vuelve a arremeter contra el pelotero y reconoció que será “difícil” ser amigos con su ex por los resentimientos que puede haber.

“Es una guerra que no tiene fin. Si es que no se cierran cicatrices, no se cura el corazón, sigues con el odio y el rencor. Yo me hablo con los papás de mis otros hijos sin ningún problema”, comentó la ‘Blanca de Chucuito’ en ‘Domingo al día’.

Asimismo, manifestó que la ‘Foquita’ está incumpliendo los acuerdos que él impuso. “Esto es un tema que lo llevará los abogados. Si yo ‘incumplo’, las demandas me llegan a mí, pero cuando el incumple ¿me tengo que quedar callada? No lo voy a hacer”, aseveró la chalaca.

Finalmente la ‘Blanca de Chucuito’ deslizó que Jefferson cuando se separó de ella también lo hizo con sus hijos. “Lamentablemente hay muchos que se separan de las madres y se separan de los hijos, hay muchos. Se desvinculan completamente con presencia; como padre puedes cumplir y puedes dar pero no estas presente”, dijo Melissa.

“Cada persona tiene prioridades y le dedicas tiempo. Si él se dedica a subir todas sus cosas en redes sociales entonces yo no tengo hablar mucho. A buen entendedor pocas palabras. Ahí está (demostrado) el tiempo que le dedica a sus hijos”, agregó.