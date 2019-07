Melissa Klug explota con ‘Foquita’ y Yahaira

‘La blanca de Chucuito’ no se quedó callada sobre el posible remember entre el padre de sus hijos, Jefferson Farfán, y la salsera Yahaira Plasencia. Ante la demanda que le entabló el futbolista por no cumplir con el contrato de confidencialidad, Melissa Klug asegura que nunca lo difamó al comentar sobre él.

-¿Jefferson nuevamente te ha demandado?

Eso es un tema que desconozco y lo tienen que ver entre abogados. Yo no he faltado al contrato, por eso la jueza dio una resolución a mi favor. Creo que cuando hay un tema del día y es mediático cualquier persona puede opinar y dar su punto de vista y nadie lo puede callar.

-Todo indicaría que él te quiere callar…

Es una pena, porque soy la madre de sus hijos. A mí siempre me van a preguntar y yo voy a responder, no he difamado, tengo dos hijos con él y no me ven hablando mal del padre de mis hijos. Ahorita, él está más metido en farándula que en deporte y es lo que me toca opinar.

-¿Cómo tomas los rumores de una supuesta reconciliación entre Yahaira y Jefferson?

Yo no sé si ellos están, Jefferson es una persona madura. A mí me gustaría que él pueda tener una mujer que con orgullo pueda llevar de la mano y presentarla en sociedad, está en una etapa madura para poder elegir.

-Si se confirma la reconciliación ¿Permitirías que ella pase momentos con tus hijos?

Eso es paso a paso, mis hijos están grandes, se dan cuenta de todo, creo que sería poco a poco.

-Ahora que Jefferson está con descanso médico ¿Él te ha pedido estar con sus hijos?

Él es libre de estar con sus hijos, no tiene fecha ni restricciones, él y su familia pueden verlos cuando quieran. Me encantaría que compartiera con sus hijos y se los llevara a España o donde él quiera llevarlos.

DATO

Melissa Klug asistirá al concierto de Alejandra Guzmán el próximo 17 de Octubre en Plaza Arena del Jockey. Además, trascendió que la película de Jefferson no incluirá sus amores.

Por: (J. Aspilcueta) // Foto: Diego Vértiz