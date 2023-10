¡Lamentable! Melissa Klug habría sufrido de la pérdida de un hijo en el pasado ¿Qué pasó?

Melissa Klug se encuentra en su mejor momento a vísperas de convertirse en madre por sexta vez, sin embargo, no todo ha sido felicidad en la vida de la ‘Blanca de Chucuito’.

La hija mayor de la empresaria reveló un detalle de la vida personal de su madre dejando a todos sus seguidores sorprendidos por la fuerte revelación que al parecer no era de conocimiento público.

Triste pérdida

Melissa Klug se encuentra atravesando su sexto y último embarazo, fruto de su romance con el jugador Jesús Barco, pero la empresaria habría vivido un momento muy difícil en el pasado.

Es así que la hija de Melissa, Gianella Marquina se animó a usar sus redes para conversar con sus fans cuando uno de ellos le pregunta, «¿Es verdad que tuviste una gemela?», preguntaron.

A lo que Gianella respondió de una manera sincera, abriéndose un poco con sus fieles seguidores, pues para ella también fue difícil saber que pudo haber nacido su hermana, sin embargo, tuvieron que también velar por su bienestar en el vientre de su madre.

«Si, mi mami la perdió cuando estaba en su pancita», dijo Marquina sobre su hermana que la cuida desde el cielo.

Si este embarazo hubiera sido exitoso en su totalidad, hoy en día Melissa tendría 6 hijos y en el vientre llevaría a su séptimo engreído para completar la familia Klug.

A pesar de este triste episodio en la vida de ambas mujeres, Gianella se encuentra emocionada por la pronta llegada de su hermana Cayetana.

«Me siento muy feliz. Ser hermana mayor es una de las cosas que más me emocionan», afirmó.

Como se sabe Gianella Marquina es la hija que tuvo Melissa Klug con Raúl Marquina cuando apenas tenía 15 años por lo que con el pasar del tiempo aprendió a ser madre.

Le dice ‘NO’ a la maternidad

Por otro lado, la mayor de las hijas de Melissa, afirmó que no tiene planeado ser madre, pues a pesar de mantener una larga relación con su pareja, prefiere enfocarse en su carrera profesional.

Gianella Marquina ha descartado totalmente tener hijos y es que sigue al pie de la letra las recomendaciones de su ginecólogo para evitar convertirse en madre a temprana edad.

“Sinceramente no lo tengo pensado ni proyectado, no siento ese feeling de ser madre en absoluto, la verdad. Si bien es cierto, sí lo siento con mis hermanos, mi sobrina porque soy supe protectora y me siento hermana leona con ellos, pero después de eso ahí quedan todos los sentimientos”, dijo.

En su cuenta oficial de Instagram Marquina compartió los consejos de su ginecólogo descartando todo tipo de rumor de algún posible embarazo o tal vez algún futuro embarazo con su actual pareja.

«Mi ginecólogo me aconsejó empezar con las pastillas y si decidía ir por otro método que lo cambiara con el tiempo, pero yo me quedé con las pastillas», finalizó Marquina.

Es así como se confirma que no todas las hijas de Klug desean unirse al club de las madres, como lo hizo Samahara Lobatón siendo su única hija que se convirtió en mamá a temprana edad.