Melissa Klug manda indirecta a Jefferson Farfán

Luego de haber sido intervenida quirúrgicamente de la vesícula, Melissa Klug salió a la frente a desmentir que esté mandando indirectas al padre de sus hijos, Jefferson Farfán, tras un polémico post que publicó en sus historias de Instagram, donde menciona a un “animal” que se ha convertido en el “rey de los mares”, pero que no atiende a sus “crías”, mensaje que fue relacionado por los cibernautas al futbolista que se encuentra en Lima.

“¿Se acuerdan que les dije que este animal tenía una familia? Y que este tuvo crías, bueno de tanto vivir en diferentes mares se olvidó de lo principal: sus crías, que ya están creciendo y no entienden por qué hay tantos viajes por el océano, pero ninguno con ellos, hay tanto tiempo, pero muy poco para ellos, hay tantos regalos, pero no para ellos. Hay tantas promesas, pero ninguna se cumple para felicidad de ellos”, se lee.

Según Melissa, esta sería la historia de muchas madres y al que le caiga el guante que se lo chante. “No lo hice para mandar indirectas a nadie, pero creo que es una historia donde muchas madres pueden identificarse como en cualquier capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’. Es un cuento que me impactó mucho y por eso lo compartí con mis seguidoras. Los que se sientan aludidos me tiene sin cuidado, no me interés para nada, lo que quieren que hagan mea culpa”, precisó la empresaria mediante el WhatsApp. (V. Rondón)