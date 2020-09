Melissa Klug manda subliminal mensaje a Jefferson Farfán

Compartir Facebook

Le mandó su chiquita. Melissa Klug volvió a ser noticia por mandar un singular mensaje que estaría dirigido a Jefferson Farfán por su posible ruptura con la cantante de salsa, Yahaira Plasencia.

En sus redes sociales, su hermano, Joseph Klug, publicó una historia con una foto de un toro con unos cachos pronunciados. La publicación tuvo un comentario en doble sentido que se podría interpretar como una burla al jugador de futbol.

“Mana, Melissa Klug, tu causa… Eres fría”, colocó su hermano en Instagram junto a la imagen del animal. Su historia fue rápidamente compartida por Melissa Klug. El mensaje que colocó la “blanca de Chucuito” fue, con ironía, confirmando lo que mencionó su hermano.

“No le digas que aún no se entera, otra vez. Jajajajaja”, colocó Melissa en sus historias. Sin embargo, la publicación no estuvo por mucho tiempo, pues horas más tarde, borró la publicación hecha, quizás, por la repercusión que iba a tener en el espectáculo.

Lastimosamente para Klug, distintos usuarios le tomaron ‘screenshot’ a lo dicho y compartieron el contenido de su publicación. Según lo entredicho por Melissa Klug, la separación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia se debería a una infidelidad por parte de la cantante de salsa.

Como se recuerda, la popular pareja entre el jugador y la salsera regresaron a Lima, tras pasar parte de la pandemia en Rusia. Sin embargo, a la llegada al país, cada uno tomó un rumbo diferente y dejaron de seguirse en Instagram.

