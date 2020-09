Melissa Klug marca territorio

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Melissa Klug confesó que hay mucho amor en su vida pero aseveró que es una mujer celosa y ha llegado al punto de revisar el celular de su pareja.

No quiso detallar por su voceada relación sentimental con el joven futbolista del Club Universitario de Deportes, Jesús Barco, con quien se lleva más de 10 años de diferencia.

“He decidido mantener mi vida privada en reserva porque, de verdad, hay muchas personas a las que no les gusta ver feliz a la gente, entonces, prefiero no hablar, no opinar… Yo en este momento estoy con mi corazón muy contento, tengo el amor de mis cinco hijos. Yo siempre vivo con el amor», comentó en el matutino ‘América Hoy’ y acotó que la edad para ella no es un problema.

«La diferencia de edad es un tabú, le aplauden al hombre que se pueda enamorar de personas menores, pero a la mujer, no… Yo me puedo enamorar de una persona mayor o menor, me puedo enamorar de un moreno como de un blanco, en el corazón no se manda«, remarcó.

Melissa participó de un juego de preguntas en donde debía dar un paso adelante si es que la respuesta era «sí». Como resultado: que sueña con casarse y es una mujer que ‘marca’ su territorio.

«Los celos son un poco de desconfianza, yo soy más territorial, yo ‘marco’ porque me gusta proteger lo que con amor he construido… Ahora sí siento celos, pero por mis hijos, con mis hijas soy más amiga, pero con mis hijos puedo ser una leona», indicó.

Ethel Pozo le preguntó a Melissa si es que ella cree que es verdad que los jugadores de fútbol tienen más de un celular. «Sí, es verdad, pero no creo que solamente los jugadores, creo que, todo tipo de ‘jugador’ tiene doble celular», respondió la ‘Blanca de Chucuito’.

Sobre el embarazo de su hija, Samahara, contó: «En mi casa todo está bien, la niña es una bendición, ha llegado en un momento bonito para ella, espero que madure».

MIRA TAMBIÉN: Jossmery puso prendas de Deza en bolsas de basura