Melissa Klug niega supuesta separación con Jesús Barco: «Pasaré la Navidad con mis hijos y Jesús en EE.UU.»

La querida ‘Blanca de Chucuito’, Melissa Klug, desmintió los fuertes rumores que circulaban sobre su supuesta separación de Jesús Barco tras el nacimiento de su sexta hija. La propia Melissa nos cuenta cómo serán sus fiestas de diciembre.

¿Qué dijo Melissa Klug?

En exclusiva para un medio local, Melissa Klug confirmó que, a pesar de los chismes en las redes sociales, ella y Jesús Barco están más unidos que nunca. ¡Y lo celebrarán en grande! «Pasaré la Navidad con mis hijos y Jesús en Estados Unidos», reveló la ‘chalaca’ con una sonrisa en el rostro.

Ante la especulación de un posible embarazo de su hija Samantha Lobatón, Melissa prefirió no entrar en detalles, pero explicó que «Sammy» no estará presente en estas fechas tan especiales debido a problemas de salud. «Sammy y la bebé estaban en los planes para venir, pero por temas de salud, todo se canceló. Primero es la salud», aclaró Klug.

Y eso no es todo. En una charla más relajada, Melissa compartió detalles sobre su vida en familia. Y es que ya están todos juntos en Estados Unidos. «Mis hijos ya están acá. Así es, pasaré la Navidad con mis hijos y Jesús», expresó la emocionada madre.

En cuanto a las especulaciones sobre una supuesta separación, Melissa Klug no pudo evitar reírse. «Me dan risa los titulares que he leído, para qué renegar si ya sabemos cómo lo manejan», comentó con humor. Y es que parece que los enamorados no le prestan atención a los rumores y disfrutan de su amor.

¿Se quedarán a vivir en Estados Unidos?

Finalmente, la ‘Blanca de Chucuito’ compartió sus planes para el verano. Contrario a lo que algunos podrían pensar, Melissa no tiene intenciones de quedarse indefinidamente en EE.UU. «No, solo fiestas y bueno que mis hijos se relajen, merecen sus vacaciones ya con el cole y los campeonatos les toca», concluyó.

Jesús Barco confirmó las declaraciones de Melissa Klug. Un usuario colocó en su caja de preguntas: «¿Tu princesita vivirá en EE.UU.? ¿O solo por un tiempo?». Jesús Barco respondió: «Solo por un tiempo (emoji de corazón)».

Y así es como Melissa Klug y Jesús Barco desmienten los rumores con planes felices para estas fiestas. La farándula no deja de sorprendernos. Estaremos atentos a más detalles de esta historia de amor.