Melissa Klug quiere tener a su sexto hijo con Jesús Barco: “Me encantaría”

La empresaria confesó que redes sociales que no descarta y tampoco ve lejana la posibilidad de ser mamá junto a Jesús Barco.

Melissa Klug y Jesús Barco ya pasaron el año de relación y ahora están próximos a casarse ¿Qué faltaría? Al parecer para Melissa en esa línea de tiempo, lo que seguiría es tener un bebé junto al futbolista.

O al menos eso fue lo que dejó entrever en redes sociales, al hacer el famoso juego de preguntas y respuestas. Melissa quiso responder algunas de las interrogantes de sus seguidores y hablar con ellos.

“¿Quieres ser mamá otra vez?”, fue la pregunta que recibió Melissa y que definitivamente no dudó en responder porque tenía la respuesta muy clara. “Sí, me encantaría”, respondió Melissa, con un “sí” que estaba grande de tamaño como para que no pasara desapercibido.

Melissa Klug ya tiene 5 hijos, 3 mujeres, 2 hombres y una nieta, hija de Samahara Lobatón. Por lo que de tomar la decisión de salir embarazada, tendría a un sexto retoño rondando por la casa.

Cabe recordar que aún no hay fecha exacta para la boda de Melissa y Jesús pero ambos ya dieron el paso de conocer a la familia de cada uno y así lo compartieron en redes sociales. En donde los Klug y los Barco se juntaron en lo que parecía una cena familiar de pedida de mano.

Melissa Klug y Jesús Barco acapararon todas las portadas el día de ayer al conocerse que el futbolista de 24 años le propuso ‘matri’ a la ‘Blanca de Chucuito’. Ellos se comprometieron tras cumplir un año de relación, y parece que sus hijos están muy feliz con la noticia.

Samahara Lobatón, una de las hijas de ‘la Klug’, se pronunció respecto a la pronta boda de su mamá. Ella se mostró muy feliz porque su mamá está con alguien que es una persona “extraordinaria”, y por eso la apoyan en todas sus decisiones.

“Mientras mi mamá sea feliz con un hombre tan extraordinario como lo es Jesús, siempre vamos a estar nosotros (sus hijos) felices… Creo que ha encontrado su media naranja”, comentó Samahara.

Además, cabe señalar que Melissa ya tiene a su primera nieta que es Xianna, la hija de Samahara, y ella definitivamente tendrá un papel importante dentro de la boda. Y parece ser que sin querer, al hablar de su pequeña, reveló la fecha aproximada del ‘matri’ de Melissa y Jesús.

“Él ama a mi mamá… Es más Xianna (su bebé) va a llevarle la cola a mi mamá, porque cuando ellos se casen mi hija va a tener un año”, comentó Samahara. Y la pequeña Xianna cumplirá un año el próximo 15 de octubre, así que esa podría ser el día del ‘matri’ de Melissa Klug y su ‘chibolo’.

