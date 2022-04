Melissa Klug quiere tener una hija con Jesús Barco: “He decidido congelar mis óvulos”

Compartir Facebook

La ‘Blanca de Chucuito’ asegura que quiere convertirse en madre junto a Jesús Barco y así sumar a su sexto bebé, con una niña.

Melissa Klug apareció en el programa ‘D Mañana’ para dar algunos detalles de su vida privada y sobre todo de su relación con Jesús Barco. Y era inevitable que se mencione el tema de la maternidad pues la misma Melissa Klug es quien ya mencionó que quiere convertirse en madre al lado del futbolista.

Esta vez lo reafirmó y dejó en claro una vez más que quiere tener a un sexto bebé, con Jesús Barco. Es por esta razón que Melissa tomó la decisión de congelar sus óvulos para que pueda salir embarazada en un par de años.

“Yo no quiero tener dos hijos, yo quiero tener una hija y ya lo han conversado. He decido congelar mis óvulos y lo he hecho con el mejores manos de mi doctor. Significa que yo los voy a congelar y cuando yo desee y esté segura de ser mamá, los descongelo y lo hago”, detalló Melissa.

La ‘Blanca de Chucuito’ tiene 38 años actualmente por lo que le consultaron cuándo tendría planeado tener a su hija. “Yo creo que no sé, estoy contra el reloj, creo un año o un par de años está bien”, comentó Melisssa.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ reveló que es una mamá celosa con su dos hijos varones, hijos que tuvo con el jugador Jefferson Farfán.

A través de sus redes sociales Melissa Klug realizó una rueda de preguntas junto a sus seguidores y fue ahí donde le preguntaron si se considera una madre celosa a lo que no dudó en responder.

“Solo con los varones”, respondió Klug, refiriéndose solamente a los hijos que tiene con la ‘Foquita’.

Cabe recordar que la influencer tiene 5 hijos, entre ellos 3 mujeres y 2 hombres. Sin embargo, no descarta seguir teniendo hijos, pues está cerca de casarse con el futbolista Jesús Barco y ya ha manifestado su deseo de ser madre por sexta vez.

Además, la guapa mamá ha revelado también que es una abuela bastante cariñosa pues la única nieta es de su hija Samahara Lobatón pequeña a la que engríe mucho.

