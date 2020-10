Melissa Klug reaparece: “Yo siempre estoy enamorada”

Compartir Facebook

La ‘Blanca de Chucuito’ reapareció con la lengua afilada y al ser consultada por Yahaira Plasencia, Melissa respondió que se encuentra tranquila porque Farfán pasa más tiempo con sus hijos.

Al ser consultada por la salsera, Melissa no se contuvo y dijo que no le interesa lo que le suceda, y que no la sigue ni en redes.

“De verdad que no me interesa, no la sigo, no la veo, no me suma, entonces no veo nada de esas cosas”, dijo la ex de Farfán entre risas.

Melissa vive su mejor momento, se le ve regia y se muestra muy empoderada, tanto así que ni siquiera la denuncia que le hicieron la pone de mal humor. Fiel a su estilo, siempre sarcástica se ríe de sus ‘detractores’.

Recordemos que en las últimas semanas se le viene vinculando con un futbolista de universitario de deportes. Ella fue consultada por su ‘romance’.

“Yo siempre estoy enamorada, vivo enamorada. Yo estoy feliz, contenta, tranquila y espero continuar así”, continuó.

La felicidad es más intensa porque en unos días ya se convertirá en abuela y que con su hija Samahara todo quedó en el pasado. Al respecto dijo lo siguiente.

“Para una madre no hay hijo malo. Samahara siempre supo que mi corazón siempre tiene un lugar, como todos mis hijos. Con ella todo está bien”, sostuvo.

Además, confesó que está viviendo por uno de sus mejores momentos. Ella se siente tan bien que nadie puede ‘malograrle’ el momento.

“Yo estoy viviendo ahora mismo una etapa muy bonita en mi vida y en mi entorno familiar. Estamos esperando la llegada de la bebé”, concluyó.

