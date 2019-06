MELISSA SUFRE Y YAHA GOZA

Luego que el 15 Juzgado Civil de Lima archiva la demanda que le interpuso Melissa Klug a Jefferson Farfán, la ‘Blanca de Chucuito’ le mandó una clara indirecta al padre de sus hijos, a quien le pide que vaya a verlos y que no solo comparta fotos en sus redes sociales con sus engreídos. Recordemos que la chalaca solicitó ante un juez que el pelotero le arregle la casa donde vive con sus pequeños, pero el fallo salió a favor de la ‘Foquita’.

“Ni un estado, ni una foto de Instagram, ni mil Stories son demostraciones de amor. El amor son acciones diarias, en la vida real, cara a cara. Sin duda, un detalle como una foto es una sorpresa muy linda, pero no como dicen: el que mucho enseña, poco tiene”, posteó en Instagram Melissa.

Cabe mencionar, que la furia de Melissa contra Jefferson se desató después de enterarse que la camioneta y seguridad de sus hijos, fueron utilizadas para hacer la mudanza al nuevo departamento en El Golf Los Incas de la ‘Reina del totó’. Además no es la primera vez que reclama al jugador de la Selección Nacional mayor atención como papá.

“Cuando uno hace un juicio puede obligar al padre a que cumpla su responsabilidad, lo que si no puedes obligar a que le dedique tiempo o esté pendiente de ellos. Creo que cada persona actúa como le nace y si no te nace, no pues”, dijo hace poco.

YAHAIRA DICE “TODO ES MENTIRA”

En tanto, el conductor de #YoCarlos, Carlos Cacho, conversó con Yahaira vía WhatsApp y ella desmintió que el pelotero le haya comprado un departamento en El Golf y afirmó que le “resbala” las críticas.

“Me comuniqué con Yahaira, le escribí al WhatsApp y le pregunté si quería dar su opinión de todo esto que ha generado el departamento, los muebles y toda esta situación alrededor de ella y Yahaira me contestó así, voy a leerlo: ‘Hermoso, ¿cómo estás? no hablaré nada por todo es mentira, estoy proyectada únicamente a mis cosas, ahorita estoy en Miami haciendo música con Sergio (George, productor musical) que es lo único que me importa, lo demás me resbala, que sigan hablando’”, dijo el experto en belleza en su programa de Exitosa TV.

Asimismo, la cantante compartió varios videos en Instagram donde se luce bastante relajada disfrutando en Miami.

“PAGO POR INFORMACIÓN”

Tras mostrar en su programa la costosa decoración del nuevo departamento de la salsera, Magaly Medina cuestionó el exorbitante ‘cariño’ de la ‘Foquita’. “Quisiera que al WhastApp fono de Magaly Tv, alguna amiga de doña Charo (mamá de Farfán) nos cuente por qué está ahí, por qué Jeffri estaría amoblando el depa, por qué Jeffri le habría comprado el departamento a la Yaha. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Que se vayan a casar, no lo creo, porque vayan a oficializar, después de Coto, no creo. Pago por información”, dijo la conductora, originando que en las redes sociales empiecen a especular que la cantante de salsa se encontraría en la dulce espera.

LE GRITAN CACHUDO

Al enterarse que Farfán regresó con la ‘Reina del totó’, muchos de sus seguidores en Instagram le han pedido que reflexione y que no vuelva a creer en alguien que le fue infiel. “Farfán ¿por qué eres así? Sí, bacán es tu vida pero con ella de nuevo, ¡no! por favor recapacita”, “como si no existieran más mujeres, le regalaste la orquesta… Te puso los cuernazos… La hiciste famosa y se agarró a ‘Coto’, no te das cuenta que sólo eres la billetera y el trampolín para su logro personal… Hubieras hecho eso por alguien mejor no con esa interesada”, “Te me caíste Jefferson, otra vez la misma tontería, cachos y más cachos, ¡no aprendes!”, se puede leer en algunas comentarios.