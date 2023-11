¡En la recta final! «Mucho dolor», Melissa Klug revela como la viene pasando a días de dar a luz

Melissa Klug ya se encuentra contando los días para recibir a su hija Cayetana por lo que la empresaria ha contado a través de sus redes como se viene sintiendo, pues al parecer el embarazo le viene afectando físicamente.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ aprovecha estos últimos días en casa para conversar con sus seguidores y revelar la realidad de afrontar un embarazo después de mucho tiempo y es que esta sería su última hija de la empresaria fruto de su amor con el jugador Jesús Barco.

Melissa Klug se encuentra a pocos días de recibir en brazos a su querida Cayetana, por lo que hace ya algunos días la empresaria viajó a Estados Unidos para poder traer al mundo a su engreída junto a su pareja Jesús Barco.

Sin embargo, para Melissa los días se hacen más difíciles ya que ha confesado que está sintiendo mucho dolor por las leves contracciones que ya viene sintiendo.

Es así que la expareja de Jefferson Farfán realizó una rueda de preguntas en su cuenta de Instagram para contar un poco más de esta etapa que ya pronto llegará a su fin.

«¿Has sentido algunos dolores en la espalda? ¿Cómo contracciones?», preguntó un usuario.

De inmediato, Melissa respondió con total sinceridad; «Claro que sí, mucho dolor, estoy súper hinchada, tengo demasiada acidez, engordé como 20 kilos, tengo contracciones, tengo insomnio, etc.».

Asimismo, confesó todos los sentimientos que viene sintiendo a raíz de la pronta llegada de su sexta hija y por quienes todos sus familiares esperan ansiosamente.

¿Cómo te sientes en esta cuenta regresiva para el nacimiento de tu bebé?», escribió el seguidor. «Súper emocionada y ansiosa por tenerla ya en mis brazos», respondió Melissa.

Finalmente, Melissa reveló que ya le es imposible dormir tranquila en una misma posición por lo que los días de espera se le hacen eternos para ya conocer a su engreída.

Confiesa su mayor miedo

Como se recuerda, hace ya algunos meses Melissa Klug celebró por todo lo alto su baby shower junto a sus amigos más cercanos y familiares que no dudaron en fotografiar y grabar el emotivo momento.

Jesús Barco se dejó ver bastante emocionado por la pronta llegada de su princesa pues siempre aprovecha para dedicarle alguna publicación en sus redes.

Sin embargo, Melissa Klug fue cuestionada sobre lo que espera de su relación y que pasaría en el supuesto caso que Jesús Barco le sea infiel, situación a la que ya no está dispuesta afrontar.

«Jesús (Barco) nunca me ha mentido, y el día que sospeche de algo, investigaré a fondo», dijo. «No le perdonaría una infidelidad a Jesús, ya he pasado por eso y realmente no quiero volver a experimentarlo», agregó.

Hasta el momento la pareja se ha dejado ver sólida en cuanto a sus sentimientos, además el jugador ha estado presente en cada etapa de gestación de la empresaria.

En una de sus recientes publicaciones, el pelotero posteo una foto con Melissa acariciándole la pancita.

«‘Contando los días para tenerte en mis brazos mi CAYETANA’», escribió el jugador.