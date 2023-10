«No quiero volver a experimentarlo», Melissa Klug revela a qué teme de su relación con Jesús Barco

Melissa Klug se encuentra en la mejor etapa de su vida, pues en los próximos meses se convertirá en madre por sexta vez, sin embargo, los temores de lo que pasará en el futuro con Jesús Barco salieron a la luz y se confesó.

Como se sabe, la ‘Blanca de Chucuito’ no ha tenido buena suerte en el amor por lo que espera que ahora con Jesús Barco todo marche bien y sea la pareja que siempre había deseado para ella.

Sentimientos encontrados

Como se recuerda, hace ya algunas semanas Melissa Klug celebró por todo lo alto su baby shower junto a sus amigos más cercanos y familiares que no dudaron en fotografiar y grabar el emotivo momento.

Jesús Barco se dejó ver bastante emocionado por la pronta llegada de su princesa pues siempre aprovecha para dedicarle alguna publicación en sus redes.

Sin embargo, Melissa Klug fue cuestionada sobre lo que espera de su relación y que pasaría en el supuesto caso que Jesús Barco le sea infiel, situación a la que ya no está dispuesta afrontar.

«Jesús (Barco) nunca me ha mentido, y el día que sospeche de algo, investigaré a fondo», dijo. «No le perdonaría una infidelidad a Jesús, ya he pasado por eso y realmente no quiero volver a experimentarlo», agregó.

Hasta el momento la pareja se ha dejado ver sólida en cuanto a sus sentimientos, además el jugador ha estado presente en cada etapa de gestación de la empresaria.

En una de sus recientes publicaciones, el pelotero posteo una foto con Melissa acariciándole la pancita.

«‘Contando los días para tenerte en mis brazos mi CAYETANA’», escribió el jugador.

Mujer chamba

Por otro lado, Melissa aseveró que a pesar de ya estar en la recta final de su embarazo no ha dejado de trabajar pues debe velar por el bienestar de todos sus hijos.

Como se sabe, Klug ha recibido miles de críticas señalándola como la mantenida ya que tiene 5 hijos de 3 padres diferentes, sin embargo, esto no es motivo para tener la vida comprada o asegurada.

“Si pudiera rascarme la barriga en casa, no estaría trabajando, presentándome siempre en diversos programas. Imagínate, estaría descansando en mi cama o viajando por Europa, Egipto o Dubái», dijo inicialmente.

Asimismo, recalcó que no solo los padres de sus hijos se hacen responsables de ellos, sino que ella también se esfuerza por darle lo que pueda en medida de sus posibilidades y poco o nada le interesa lo que opinen los demás.

«Además, yo creo que los hijos no solo son responsabilidad del padre, también son responsabilidad de la madre, y yo trabajo mucho. La verdad no me importa lo que la gente hable, nadie está en los zapatos de nadie”, dijo la ex de Jefferson Farfán.