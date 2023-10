¿Ya no regresa? Melissa Klug se habría ido a dar a luz en Estados Unidos

Melissa Klug salió del Perú para al parecer dar a luz en Estados Unidos según un informe que compartió Magaly Medina en su programa.

Como se sabe, ‘La Balnca de Chucuito’ daría a luz a fines de noviembre, sin embargo, al parecer no desea estar en el Perú para disfrutar de este momento junto a sus hijas y familiares mas cercanos.

Se va del Perú

En el programa de Magaly Tv la Firme se dio a conocer el récord migratorio de Melissa Klug donde se puede apreciar que la empresaria hizo escala por Panamá para terminar en Estados Unidos.

Sin embargo, Magaly Medina se sorprendió de que le hayan dado autorización de viajar ya que cuando una mujer se encuentra en la última etapa de su embarazo no puede salir del país.

«Melissa Klug se ha ido del país y ella está a punto de dar a luz. Ella se ha ido el 14 de octubre porque da a luz a fines de noviembre y es bien difícil que las aerolíneas te dejen viajar cuando estás en tu último trimestre a menos que tengas un permiso dado por tu médico de cabecera», dijo la ‘Urraca’.

Según la periodista, Melissa está buscando que su hija tenga nacionalidad estadounidense y no tendría planeado volver al país dentro de un buen tiempo y será Jesús Barco quien tenga que viajar para acompañar a su pareja en este momento tan delicado y especial.

«Según este reporte migratorio salió por Panamá y su destino final fue Estados Unidos. Melissa parecería que está buscando dar a luz en los Estados Unidos porque ella está programada para que su bebé venga a fines de noviembre. Y por lo que hemos averiguado, ella ya no va a regresa y es más bien Jesús Barco […] como ya terminó sus partidos le daría el alcance», agregó.

El temor de Melissa Klug

Melissa Klug se encuentra en la mejor etapa de su vida, pues en los próximos meses se convertirá en madre por sexta vez, sin embargo, los temores de lo que pasará en el futuro con Jesús Barco salieron a la luz y se confesó.

Como se recuerda, hace ya algunas semanas Melissa Klug celebró por todo lo alto su baby shower junto a sus amigos más cercanos y familiares que no dudaron en fotografiar y grabar el emotivo momento.

Sin embargo, Melissa Klug fue cuestionada sobre lo que espera de su relación y que pasaría en el supuesto caso que Jesús Barco le sea infiel, situación a la que ya no está dispuesta afrontar.

«Jesús (Barco) nunca me ha mentido, y el día que sospeche de algo, investigaré a fondo», dijo. «No le perdonaría una infidelidad a Jesús, ya he pasado por eso y realmente no quiero volver a experimentarlo», agregó.