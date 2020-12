Melissa Klug se olvida de roche de Samahara y se va de viaje con chibolo

Compartir Facebook

A pesar de que hace unos días, Samahara Lobatón protagonizó un tenso incidente, luego de que se agrediera físicamente con su pareja Youna, su madre, Melissa Klug se va contra todo pronóstico a recibir el Año Nuevo al extranjero junto a Jesús Barco, su pareja.

La empresaria sorprendió a más de uno al aparecer en una tierna fotografía junto a su actual pareja y futbolista Jesús Barco en la cabina del avión, sin mencionar el destino al que se estarían dirigiendo.

En la instantánea se ve cómo es que ambos lucen su sonrisa detrás de la mascarilla y se muestran acaramelados a tan solo poco más de un día para recibir a como dé lugar el 2021.

GIGI LA CRITICA

“A mí, me late, que se está yendo sin Samahara. (Si no va con ella) me parece pésimo, yo paro los planes, mi hija primero. Acaba de dar a luz, tiene dos meses, acaba de tener un episodio, ha estado en la cárcel, él otro la ha samaqueado y ella ha tenido que sacar un cuchillo”, mencionó Gigi Mitre.

Como se recuerda, su compañero Rodrigo González “Peluchín” contactó a Melissa Klug para preguntarle acerca de la denuncia que realizó su hija contra su pareja Youna por agresión física. Según la “Blanca de Chucuito”, todos se encuentran bien por lo que seguirán con sus planes.

“Después de un año estresante donde me pasó de todo, decidí recibir el 2021 en el extranjero para recargar energías porque ni bien regrese tendré un lindo proyecto”, mencionó Melissa Klug.

