Melissa Klug se pronuncia luego de críticas de Dorita Orbegoso: «Lo que digan de mí me tiene sin cuidado»

La farándula peruana sigue dando de qué hablar, y esta vez es por la aparente pelea entre Melissa Klug y Dorita Orbegoso. Todo comenzó cuando Dorita criticó la crianza de Samahara Lobatón, hija de Melissa, culpando su actitud frente a escándalos a la empresaria. Ante ello, Klug no se quedó callada y respondió.

¿Qué pasó?

Todo empezó cuando Dorita, en el programa «América Hoy», soltó comentarios sobre la crianza de Samahara Lobatón, la hija de Melissa, diciendo que la culpa de su rebeldía es de la empresaria.

Y claro, Melissa Klug no se quedó callada. ¡Se soltó con todo desde sus redes sociales! En un mensaje fuerte en Instagram, Klug soltó: «Lo que me tranquiliza es saber que las personas que hablan mal de mí nunca fueron ni son el mejor ejemplo de nada».

Horas después, Melissa puso un buzón de preguntas en sus historias de Instagram. Allí una seguidora le escribió: «Bendita por siempre mi Melissa. No hagas caso a esa cacatúas. Mil bendiciones para tu familia».

Ante ese comentario, Klug respondió: «Estoy por culminar una etapa tan linda que estoy viviendo de traer al mundo a mi bebé, que lo que digan o hablen de mí me tiene sin cuidado! Vivo tranquila y feliz que eso debe de molestar a tantas personas pero en fin. Solo me importa mi familia».

La respuesta de Melissa viene en medio de las críticas de Dorita, quien no solo tiró palos a la hija de Klug sino que también dijo que el ex de Jefferson Farfán desestabilizó a la ‘Blanca de Chucuito’.

¡Pero eso no es todo! La pelea sigue en las redes. Dorita además dijo que Samahara Lobatón no tiene talento. Pero, ¡espera!, Melissa también soltó otras indirectas en Instagram.

¿Indirectas por el Instagram de Melissa?

El programa «América Hoy» mostró historias de Instagram compartidas por Melissa Klug. En ellas quien hablaba en el video decía: «Tú me dices a mí lo que tú eres. Lo que tú piensas. Y si yo ahorita hago esto, y hago esto, tú vas interpretar mi sentado a tus vivencias, no como soy. Nunca voy a traicionarme a mí por caerle bien a alguien».

Y eso no es todo, ¡Melissa Klug compartió más frases fuertes! «No te confundas, evito conflictos porque tengo miedo de mí, no de ti», «Yo puedo ser de todo en esta vida, menos envidioso, mala fe, egoísta. Por eso Dios me ha bendecido tanto a mí en esta vida» y«Nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojarle piedras a cada perro que ladre».

Esta pelea está dando de qué hablar en las redes sociales, ¡y la gente está tomando partido! Los fans están comentando cada nueva declaración. ¿Esto se calmará o habrá más fuego en la farándula? ¡Aquí te mantendremos al tanto!