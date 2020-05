Melissa Klug será ‘la nona’, Samahara Lobatón confirmó que está embarazada

Compartir Facebook

Tremenda noticia es la que dio Samahara Lobatón a través de sus redes sociales. Después de tantos rumores, la joven hija de Melissa Klug confirmó que tiene 17 semanas de embarazo.

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo. Me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad, velar por ti y porque todo a nuestro alrededor esté súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro. No hay por qué esconderlo más, es una bendición. Hoy con casi 17 semanas estoy feliz con una vidita que crece súper sana y fuerte en mí”, fue el mensaje que escribió la ex chica reality junto a la ecografía de su futuro bebe.

Cabe mencionar que la joven de 18 años de edad, vive junto a su pareja desde hace unos meses y ello habría ocasionado el distanciamiento con su polémica madre.

“Ya sé que soy súper joven, me falta mucho por vivir, no sé lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé (porque recién sabré el sexo) seré feliz con bebé y seré a mejor mamá que pueda ser. Tus papitos te esperamos con todo el amor de este mundo para ser felices”, agregó.