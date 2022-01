Melissa Klug sobre Farfán: “seremos padres de dos hijos hasta que Dios quiera”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Melissa Klug tuvo bonitas palabras al referirse a la relación que guarda con el padre de sus dos menores hijos, el futbolista Jefferson Farfán. Como diría el dicho, luego de la tormenta llega la calma, y es que recordemos que por problemas llegaron hasta los tribunales.

“Seremos padres de dos hermosos hijos hasta que Dios quiera”, dijo para un diario local, la ‘Blanca de Chucuito’.

También puedes ver: Rosángela Espinoza entierra su 2021 con reflexión: “así como existe el bien, existe el mal”

“Jeremy aún no (termina la primaria). Tiene 9 años, pero ya salió de vacaciones y con excelentes notas ambos (Adriano, también) Dios quiera (que vuelvan a clases presenciales)”, agregó.

Farfán dedica conmovedor mensaje a su abuelita fallecida: “Te amaré por siempre”

Tras el sensible fallecimiento de la abuela paterna del 10’ de la selección, Jefferson Farfán, el blanquiazul utilizó sus redes sociales para expresar un conmovedor mensaje en homenaje a la matriarca de su familia.

Vía Instagram, el popular ‘10 de la calle’ compartió unas emotivas líneas, donde se le aprecia junto a su abuelita, quien lo acompañó en varios pasajes de su vida.

También puedes ver: «Cuando den las 12 cerraré mis ojos», dijo Melissa al celebrar Año Nuevo

“La vida me ha dado muchos momentos hermosos que me han llenado de dicha y felicidad. A veces se piensa que por las cosas que ponemos en redes nuestras vidas solo reflejan cosas positivas. Pero la vida no es así, hay momentos buenos y también otros tristes”, empezó diciendo.

“Hoy me tocó vivir lo segundo, y no es fácil. Voy a extrañar a mi abuela, pero sé que ya está en un mejor lugar al lado de Dios. Él la cuidará y la tendrá en su gloria y eso me llena de consuelo. Gracias mamá Rosa por los momentos vividos, descansa en paz”, agregó conmovido.

Mira tambi´´en: Rafael Cardozo le pidió matrimonio a ‘Cachaza’ y ella estalla de felicidad: “¡Por supuesto le dije que sí!”