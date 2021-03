Compartir Facebook

Melissa Klug sacó las garras por su familia esta vez en el programa de Magaly Medina, Magaly Tv La Firme y es que ella no quiere volver a meterse en la relación de su hija Samahara Lobatón con Youna porque quiere seguir viendo a su nieta Xiana.

«Yo he recuperado el vínculo de madre e hija que lo habíamos roto. Yo por querer seguir viendo a mi nieta, seguir abrazándola, prefiero mantenerme al margen de las decisiones o acciones que pueda tomar mi hija como lo dije yo no puedo evitar que siga cometiendo errores», comentó.

Asimismo, mencionó que pese a que su hija pueda cometer un sinfín de errores, ella como madre siempre le dará la mano para apoyarla.

QUIERE UN HIJO DE JESÚS BARCO

Melissa Klug estuvo como invitada en programa “En boca de todos”, donde dejó a más de uno con la boca abierta, tras anunciar que a sus 37 años le gustaría tener un bebé con su pareja, el futbolista Jesús Barco (24).

“El tener a mi nieta me ha despertado ese instinto maternal y nosotros tenemos muchos planes a futuro, uno de esos es tener un bebé ¿por qué no?”, dijo Melissa Klug cuando le preguntaron sobre la posibilidad de tener un hijo más. Asimismo, la chalaca confesó que se encuentra muy enamorada del joven deportista.

“Soy una mujer amada, me siento afortunada de haber encontrado a una persona que me ama, que me tiene mucho respeto, que ama a mis hijos. Un chico sano, deportista, tranquilo. Estoy en una etapa muy bonita de mi vida, tenemos muchos planes a fututo pero vivimos y disfrutamos el día a día, y estamos muy contentos, muy enamorados. Jesús tiene muchas cosas como para él tener hoy en día mi amor y mi respeto,”, añadió emocionada.

