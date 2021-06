Melissa Klug sobre relación con Jesús Barco: “Me siento bien y contenta”

Compartir Facebook

La ex de Jefferson Farfán, Melissa Klug, brindó una entrevista a un diario local y habló de lo bien que le va en la relación con el futbolista Jesús Barco.

La relación de Melissa Klug y Jesús Barco viene viento en popa. Parecer ser que la ‘Blanca de Chucuito’ por fin está tranquila en una relación sana y libre de escándalos, hasta el momento.

La ‘mamá de 5’ se animó a dar una entrevista a un diario local y habló de todo. Sin embargo, las declaraciones que más llamaron la atención, fueron acerca de su relación con el futbolista Jesús Barco.

La empresaria dijo que los años le han dado muchas enseñanzas, entre ellas la de ser celosa. Melissa confirmó que es celosa solo si le dan motivos suficientes.

“Si me da motivos, sí, pero si no, normal. De por sí, en mi vida cotidiana no soy celosa”, comentó.

Melissa luce recontra ‘templada’ y se la nota diferente desde que empezó su relación hace casi 7 meses, no sabe si es el amor, pero la empresaria está súper regia.

“Si me ven un cambio es porque bajé de peso, los kilos de más no favorecen a nadie, y sí, me siento bien y contenta de tener la pareja que tengo a mi lado”, afirmó.

No es ‘tóxica’

Por otro lado, afirmó que no le hace falta andar de ‘tóxica’ en su relación. Lo único que sabe es que si alguien te quiere engañar, no necesita de nada más para hacerlo. Así que no necesita marcarle el territorio a nadie.

“Creo que el hombre si te quiere engañar, te engaña. No es que tengas que marcar territorio siendo una FBI, una agente de la CIA, no creo que tengas que estar todo el tiempo fijándote qué es lo que hace porque al final tanto el hombre como la mujer si te quiere engañar, te engaña”, manifestó.

