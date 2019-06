Melissa Klug sufre por maltratos de Jefferson Farfán

No se calla nada. Melissa Klug reapareció en la pista de ‘El artista del año’ como refuerzo del argentino Pablo Heredia, y no dudó en hablar sobre los enfrentamientos legales que tendría con Jefferson Farfán y su ex suegra, doña Charo Guadalupe.

-Se ha dicho que tú eres la madre ausente y que sería la ‘Chama’ quien se encarga de tus hijos…

Yo lo tomo como de quien venga. Mis redes sociales las tengo abiertas, saben lo que día a día hago con mis hijos. Nadie me va a descalificar como madre, yo estoy al cien por ciento con mis hijos, pero ya lo veremos en el poder judicial.

-Incluso te dejaron como la ‘mala’ de la película…

Yo sé lo que soy, y mis hijos saben la clase de madre que tienen, y lo orgullosos que están de mí.

-Trascendió que Jefferson Farfán te exigía pagarle 340 mil dólares por haber incumplido el contrato de confidencialidad….

Lo que él pidió, ya se dio una sentencia, ya salió la resolución y salió a favor mía.

-¿Te sientes afectada psicológicamente por estos constantes enfrentamientos con Jefferson Farfán?

Definitivamente, no los voy a engañar, soy de carne y hueso, tengo mis hijos y tengo que ser fuerte, pero si ya la otra parte empezó y si él piensa que es lo correcto para él (Jefferson Farfán) ya es decisión de ellos. Ya lo veremos en el Poder Judicial.

-¿No temes a ninguna demanda?

Yo estoy tranquila, estoy en paz, tengo mi consciencia tranquila y lo que se tenga que ver, se verá en los juzgados.