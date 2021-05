Melissa Klug tiene planes de casarse el 2022 con Jesús Barco

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Melissa Klug estuvo como invitada en el programa ‘En boca de todos’, donde reveló que su relación con el jugador de fútbol Jesús Barco marcha viento en popa. Tanto así, que tendrían planes de llegar al altar para 2022.

“¿Te gustaría casarte con Jesús en el 2022? Si me gustaría. En realidad tenemos muchos planes a futuro, pero creo que lo dije, me dio COVID y no se puede hacer planes, nadie tiene la vida comprada y Dios sabe si sucederá. Yo espero que sí, me encantaría.

Entérate de más: Daddy Yankee comentó baile de Jazmín Pinedo en redes sociales

Mejor no hay que hacer planes, que llegue el otro año y veremos. Hemos hablado de lo que queremos juntos pero Dios decidirá”, refirió Melissa Klug.

Asimismo, Melissa confesó que Barco es muy detallista con ella y negó que el pelotero sea pisado. “Mi relación está basada en cincuenta y cincuenta. Los dos tenemos nuestro carácter y todo lo solucionamos conversando, con dialogo. Si pisado es que él me respete y no mire a otra persona, entonces también soy pisada”, acotó.

Entérate de más: Magaly sobre bronca de Tilsa y Milett: «Viene de varios años atrás»

“ES RENEGONA”

De otro lado, Samahara Lobatón reveló que su mamá, “tiene feo carácter”. Sin embargo, desde que inició su relación con el futbolista de 23 años está más contenta. “Es muy renegona, es la verdad.

Bueno, ahora ya no tanto como antes, desde que está feliz y enamorada de Jesús ya no reniega tanto como antes”, precisó la joven. Además, reclamó a la ‘chalaca’ por ser más dócil con sus hermanos menores.