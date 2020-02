Melissa Klug y Abel Lobatón se echan flores en redes sociales

Luego de confesar hace unos años que tuvo que hacerle juicio de alimentos a su expareja y padre de sus dos hijas, Abel Lobatón, para que cumpla su responsabilidad y que ahora lo hace “cuando puede”, ahora Melissa Klug y el exfutbolista sorprendieron en redes sociales echándose flores mutuamente.

Lobatón, quien el año pasado también fue acusado por su expareja Vanessa López de no cumplir con otra de sus hijas, usó sus redes sociales para brindarle su apoyo a Melissa y hasta calificarla de “mamá leona”. “Solo gracias por ser la mamá leona, te respeto y el resto lo dice esa foto y no te olvides que eres inmune”, escribió el ex pelotero acompañado de una imagen en la que aparece abrazando a la chalaca.

Tras ello, la ex de Jefferson Farfán no se quedó de brazos cruzados y le respondió al mensaje. “Gracias por tus palabras y apoyo y por las hijas que me diste”, escribió Melissa dejando entrever que la relación que tiene con el padre de Samahara y Melissa, es muy buena.

SE LOQUEA CON DOÑA CHARO

Ayer el programa ‘América Hoy’ emitió un video del encuentro que sostuvo Melissa y Doña Charo, el lunes último en el Juzgado de Familia por la demanda de régimen de visitas que inició la madre de Jefferson Farfán. Tras unas horas, la chalaca salió del lugar sumamente alterada y sin querer declarar a las cámaras del programa de Ethel Pozo.

Ethel contó que la empresaria canceló todo después que acudió a la audiencia por la querella que le interpuso Rosario Guadalupe.

NIEGA VIDEOS

De otro lado, Janet Barboza comentó que en conversación con Melissa, esta le negó la existencia de unos videos por el cual habría aceptado renunciar a sus derechos como conviviente por 11 años. “Te juro por mi vida y por la vida de mis hijos, que es lo más valioso que tengo que no existieron y no existen ningún tipo de videos por el cual yo haya podido renunciar a lo que me correspondía o la tenencia de mis pequeños”, fue el mensaje que le envió a Janet Barboza vía WhatsApp.